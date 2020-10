"Necesitamos un sector cooperativo fuerte en la provincia de Buenos Aires. Desde nuestro espacio político tenemos una afinidad histórica con el movimiento cooperativo, la forma cooperativa no es arcaica, tiene su especificidad, busca herramientas que ayuden al sector agropecuario, con economías locales afincadas en cada pueblo y localidades del interior", señaló Axel Kicillof en el marco del encuentro virtual.

Y agregó: "Si el productor está solo, queda a merced de las fuerzas del mercado, por eso creemos que es importante que el Estado haga una alianza con el sector cooperativo, en temas como la seguridad y la faz impositiva, que pueden abarcar otras formas de organización de la producción".

"Hay un interés genuino por los pequeños y medianos productores antes que por las grandes corporaciones", continuó el Gobernador.

Por su parte, Iannizzotto destacó: "Estamos en la Mesa del Hambre, trabajando con Daniel Arroyo, y la inquietud es que pasemos de un sistema de asistencia a aspectos productivos, por ejemplo en el tema cosecha, con la autorización a trabajadores rurales jornaleros eventuales, creemos que sería un buen paso para comenzar a motorizar el empleo, porque muchas veces no tenemos personas para trabajar en las cosechas, hay mucha gente que tiene que viajar del norte del país a los campos y no pueden hacerlo, y es un tema para abordar junto al Ministerio de Desarrollo Social, de Trabajo y junto a las provincias». Sobre este tema en particular, el Gobernador bonaerense señaló que: «buscaremos una solución que facilite esta solicitud".

En tanto, hizo hincapié sobre los ejes del Plan Coninagro,un "Acuerdo para la Inversión Productiva y el Empleo", documento presentado en el mes de julio como una convocatoria de carácter multisectorial, cuyos lineamientos, según el dirigente, "apuntan a generar confianza para frenar la caída del PBI, recuperar las Pymes, rediscutir la estructura demográfica rural, lanzar Procrear Rural, entre otros ejes económicos y sociales".