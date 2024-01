El gobernador Axel Kicillof encabezó una reunión en la Casa de la Provincia de Buenos Aires junto a sus pares de La Rioja, Ricardo Quintela, y de Tierra del Fuego, Gustavo Melella, para dialogar sobre el próximo paro nacional y la situación económica. En ese marco, aseguró que el proyecto de ley ómnibus "no se sabe quién lo escribió, pero sí a quién beneficia".

En la reunión estuvieron intendentes, sindicalistas, legisladores nacionales y dirigentes de Unión por la Patria para coordinar el accionar de cara el paro general de la CGT del próximo miércoles 24 de enero.

También participaron por videoconferencia los gobernadores de La Pampa, Sergio Ziliotto, de Santiago del Estero, Gerardo Zamora y de Catamarca, Raúl Jalil.

“Esta fue una convocatoria para repasar la situación económica tras de la batería de medidas que tomó el Gobierno Nacional y que han afectado a prácticamente todos los sectores”, señaló Kicillof y agregó: “Se está llevando adelante un plan de ajuste con absoluta insensibilidad y sin compensar de ninguna manera el impacto negativo sobre los trabajadores y los sectores medios”.

Además, subrayó que “hoy lo que tenemos que hacer es acompañar a los que más están sufriendo, por eso vamos apoyar la movilización que llevarán adelante las centrales obreras la semana que viene”. “No entraremos en ninguna provocación: vamos a hacer aquello para lo que tenemos legitimidad, que es defender a nuestro pueblo”, concluyó.

La lista de los presentes:

Héctor Daer – Secretario general de la CGT

Pablo Moyano – Secretario general de la CGT

Abel Furlán – Secretario general de la UOM

Hugo Godoy - Secretario General CTA Autónoma

Oscar de Isasi - Secretario gremial ATE Buenos Aires

Roberto Baradel - Secretario General SUTEBA

Andrés Rodríguez – Secretario general de UPCN

Emilio Pérsico – Secretario general del Movimiento Evita

José Luis Lingeri – Secretario de Acción Social de la CGT (SGBATOS)

Juan Grabois – Frente Patria Grande

Ofelia Fernández – Ex legisladora porteña, Frente Patria Grande

Germán Martínez – Presidente del bloque de diputados de Unión por la Patria

José Mayans - Presidente del bloque de senadores de Unión por la Patria

Hugo Yasky - Diputado Nacional por la prov. de Bs. As. (Unión por la Patria), Secretario General de la CTA

Victoria Tolosa Paz – Diputada Nacional por la prov. de Bs. As. (Unión por la Patria)

Natalia Zaracho - Diputada Nacional por la prov. de Bs. As. (Unión por la Patria)

Francisco “Paco” Manrique – Diputado Nacional por la prov. de Bs. As. (Unión por la Patria)

Eduardo Valdez - Diputado Nacional por la prov. de Bs. As. (Unión por la Patria)

Roxana Monzón - Diputada Nacional por la prov. de Bs. As. (Unión por la Patria)

Florencia López - Senadora nacional por La Rioja (Unión por la Patria)

Fernando Rejal - Senador nacional por La Rioja (Unión por la Patria)

Gabriela Pedrali - Diputada nacional por La Rioja (Unión por la Patria)

Hilda Aguirre - Diputada nacional por La Rioja (Unión por la Patria)

Sergio Casas - Diputado nacional por La Rioja (Unión por la Patria)

Ricardo Herrera - Diputado nacional por La Rioja (Unión por la Patria)

Marcelo Fuentes - ex secretario parlamentario del Senado de la Nación, ex senador nacional.

Verónica Magario – Vicegobernadora bonaerense

Carlos Bianco – Ministro de Gobierno PBA

Walter Correa – Ministro de Trabajo PBA

Gabriel Katopodis – Ministro de Infraestructura y Servicios Públicos PBA

Andrés Larroque – Ministro de Desarrollo de la Comunidad PBA

Jorge Ferraresi – Intendente de Avellaneda

Lucas Ghi – Intendente de Morón

Mariel Fernández – Intendenta de Moreno

Gustavo Menéndez – Intendente de Merlo

Andrés Watson – Intendente de Florencio Varela