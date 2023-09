El gobierno bonaerense formalizó hoy la creación del Fondo Especial de Asignaciones Extraordinarias Salariales para Municipios, a través del decreto 1610/2023, publicado este lunes en el Boletín Oficial del distrito, "con el objetivo de coadyuvar a los municipios de la provincia para el pago de una asignación no remunerativa extraordinaria para los y las trabajadores municipales".



El decreto remarcó que el fondo busca poder afrontar el pago de esa suma fija "permitiendo sostener las prestaciones básicas de los municipios, de similares características a la otorgada por el Poder Ejecutivo Nacional a través del decreto 438/2023".



También especificó que el fondo se integra con recursos de rentas generales de la provincia, Aportes del Tesoro Nacional y cualquier otra fuente que al efecto determine la autoridad de aplicación, por hasta la suma de $ 4.000 millones, que podrá ser ampliado hasta $ 8.000 millones.

La asignación de ayudas financieras "será efectuada a solicitud del municipio" para lo cual deberá pedirlo el intendente o el contador de cada distrito y se deberá consignar el monto total que implica el pago de la asignación no remunerativa extraordinaria, "en los términos estipulados a nivel nacional, acompañando una declaración jurada que justifique la suma informada, en la cual se indique la cantidad de agentes municipales que quedarían alcanzados como beneficiarios y los valores de la asignación".



El decreto indicó también que "las asistencias financieras serán de hasta el 50% del monto informado por el municipio", y se dispuso que las ayudas financieras serán reembolsables.



Los montos otorgados a los municipios deberán ser reintegrados a la Provincia en noviembre o diciembre de 2023 y no devengarán intereses ni gastos administrativos de ninguna índole.

Además, para asegurar el cumplimiento de las obligaciones de reembolso, el municipio deberá autorizar expresamente al Ministerio de Hacienda bonaerense a retener de los recursos que le correspondan por el Régimen de Coparticipación de Impuestos los montos que resulten en función de la ayuda financiera otorgada.



Al mismo tiempo, los municipios deberán destinar exclusivamente los fondos transferidos al pago de asignaciones no remunerativas extraordinarias para los empleados municipales.



De ese modo, se busca ayudar a los municipios con el cumplimiento del decreto 438/23 con el que se estableció para las y los empleados del sector privado y público cuyos salarios netos, no superen los $400.000 el pago de una asignación no remunerativa de hasta $60.000 en dos cuotas.