Axel Kicillof cuestionó al presidente Javier Milei por su discurso ante la Asamblea General de las Naciones Unidas (ONU), donde ratificó el reclamo argentino por la soberanía de las Islas Malvinas. “Nos sorprende que Milei ahora se acuerde cuando hablaba de la autodeterminación”, sostuvo el mandatario bonaerense desde Estados Unidos.

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Kicillof hizo referencia a declaraciones anteriores de Milei vinculadas con los habitantes del archipiélago y marcó diferencias con la posición expresada por el Presidente durante su exposición en Nueva York. “La verdad que él había dicho que había que escuchar a quienes habitan Malvinas”, señaló el gobernador, quien calificó estas diferencias como parte de las “contradicciones” que, según planteó, se vienen escuchando desde el Gobierno nacional.

En ese sentido indicó que “en tres años no se escuchó una palabra del Gobierno nacional”, sobre el asunto, donde "Milei no dijo una palabra, o más bien lo contrario".

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Durante su discurso ante la ONU, Milei volvió a sostener que Malvinas es una “causa nacional” y ratificó la soberanía argentina sobre las islas. Su presentación se produjo después de que el Gobierno nacional anunciara medidas frente a las actividades hidrocarburíferas desarrolladas en el archipiélago y presentara una protesta formal contra el Reino Unido por la extensión de licencias a empresas petroleras.

En ese marco, Kicillof también sostuvo que el discurso presidencial no incluyó anuncios que modificaran sustancialmente la situación. “No hubo ningún anuncio ni novedad fuera de estas cuestiones”, afirmó en diálogo con C5N desde Nueva York donde se encuentra de viaje oficial.

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Fotos con dirigentes internacionales

Gracias @ZohranKMamdani por invitarnos a compartir un encuentro con el presidente del gobierno de España, @sanchezcastejon y representantes de distintos países que participan de la Asamblea General de la ONU.



Para alcanzar un orden internacional basado en la justicia social, la… pic.twitter.com/FASTq03Ym4 — Axel Kicillof (@Kicillofok) September 23, 2026

En el segundo día de su gira por Estados Unidos, el gobernador Kicillof, mantuvo una serie de encuentros clave en la ciudad de Nueva York. Durante la jornada, el mandatario se reunió con el alcalde neoyorquino Zohran Mamdani y el presidente del Gobierno de España, Pedro Sánchez.

Desde la residencia oficial de Gracie Mansion, el gobernador rechazó las versiones que circulan sobre un supuesto éxito en el rumbo económico. Al respecto, sostuvo: "Quiero aprovechar esta reunión para referirme a la propaganda que ha intentado instalar en el mundo sobre que hay un milagro económico en la Argentina. No solo no hay un milagro, sino que estamos sufriendo una verdadera catástrofe".

Del desayuno, que comenzó a las 8:30 hora de Manhattan, participaron además representantes de diversas delegaciones que asisten a la Asamblea General de las Naciones Unidas, entre ellos el presidente del Consejo Europeo, Antonio Costa, y Mia Amor Barbados Mottley, Primera ministra de Barbados.