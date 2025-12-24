Axel Kicillof calificó como “un desastre” la política cambiaria del presidente Javier Milei y criticó con dureza los números del intercambio turístico. "Por cada un turista que viene a la Argentina se van dos. Eso si no es atraso cambiario no sé qué nombre tiene", dijo.

Ads

"No es que de pronto Argentina no se volvió atractiva y los argentinos quieren conocer el mundo y nosotros somos más ricos que todos para viajar a sus países", añadió.

Según los datos difundidos por el Instituto Nacional de Estadística y Censos (INDEC), la cantidad de turistas que llegaron del exterior bajó 2,7% en noviembre, mientras que los que salieron subieron 15,3%, lo que arrojó un déficit de 224 mil turistas, que engrosó la salida de divisas.

Ads

En noviembre, los turistas que entraron a la Argentina llegaron a 491.400, mientras que los que salieron fueron 763.800, informó el INDEC.

"Es un desastre que están haciendo. No hay sectores económicos en la provincia de Buenos Aires al que le vaya bien: gastronomía, comercio, turismo e industria con una crisis gravísima y con algunos elementos difícil de revertir", lanzó el mandatario bonaerense en declaraciones a Radio 10, motivo por el cual definió la política económica del Gobierno como "una improvisación permanente".

Ads

Para colmo de males, la Secretaría de Turismo, a cargo de Daniel Scioli, decidió finalizar un convenio que mantenía hace más de veinte años con el INDEC a financiar el informe de Estadísticas de Turismo Internacional (ETI), que mide la cantidad de visitantes que llegan a la Argentina y cuánto dinero gastan durante su estadía, entre otras cosas, en medio de diferencias por la metodología utilizada para esa tarea.