Axel Kicillof llevará adelante en la Primera Sección distintas actividades de gestión y de campaña política este miércoles. En este sentido, en horas de la mañana desembarcará en Las Heras.

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Allí, a las 10.45, junto al Intendente local Juan Manuel Cerezo, inaugurará el nuevo Polo Universitario, un espacio destinado a fortalecer el acceso a la educación superior en el distrito.

Luego, el Gobernador se trasladará a Marcos Paz, donde participará de la ampliación del centro universitario local del programa Puentes, inaugurado el año pasado. La obra suma nuevas aulas y equipamiento tecnológico, con una inversión de 261 millones de pesos.

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Se prevé que el mandatario aproveche la jornada, vinculada a la educación, para continuar disparando contra el Presidente Javier Milei, con quien busca antagonizar de cara a 2027.

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