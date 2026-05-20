Kicillof cumple agenda en Las Heras y Marcos Paz
El Gobernador bonaerense y el Intendente Juan Manuel Cerezo pondrán en marcha el Polo Universitario de General Las Heras. Luego, el mandatario participará de la ampliación del centro universitario de Marcos Paz.
Axel Kicillof llevará adelante en la Primera Sección distintas actividades de gestión y de campaña política este miércoles. En este sentido, en horas de la mañana desembarcará en Las Heras.
Allí, a las 10.45, junto al Intendente local Juan Manuel Cerezo, inaugurará el nuevo Polo Universitario, un espacio destinado a fortalecer el acceso a la educación superior en el distrito.
Luego, el Gobernador se trasladará a Marcos Paz, donde participará de la ampliación del centro universitario local del programa Puentes, inaugurado el año pasado. La obra suma nuevas aulas y equipamiento tecnológico, con una inversión de 261 millones de pesos.
Se prevé que el mandatario aproveche la jornada, vinculada a la educación, para continuar disparando contra el Presidente Javier Milei, con quien busca antagonizar de cara a 2027.
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