Axel Kicillof llegará en horas del mediodía a General Villegas, para poner en marcha el Centro Universitario N° 54 del programa Puentes. El edificio tiene 2.600 metros cuadrados distribuidos en dos plantas. Además, se inaugurarán obras de refacción y ampliación en la Escuela Secundaria N° 9 y la Escuela Primaria N° 1, con inversiones de $265 millones y $272 millones, respectivamente.

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Además, el mandatario provincial donará 113 notebooks de Conectar Igualdad Bonaerense en nueve establecimientos de educación rural y especial.

Por la tarde llegará a la localidad de América, partido de Rivadavia, donde se entregará 72 escrituras del programa Mi Escritura, Mi Casa y 66 notebooks en seis establecimientos educativos.

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Asimismo, otorgará un nuevo subsidio del programa Puentes para la construcción de un aula magna y una oficina administrativa en el centro universitario que ya funciona en el distrito.

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