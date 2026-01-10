El gobernador de la provincia de Buenos Aires, Axel Kicillof, volvió a poner en agenda el programa Escuelas Abiertas en Verano, que ya se encuentra en marcha en todo el territorio bonaerense, al destacar su alcance y el rol de la educación pública en un mensaje publicado en sus redes sociales.

“Las Escuelas Abiertas en Verano son espacios que sostenemos con orgullo junto a los 135 municipios para que más de 220 mil pibes y pibas tengan un lugar donde seguir encontrándose, aprendiendo y pasándola bien”, expresó el mandatario provincial.

Kicillof remarcó además que, en su primera semana de funcionamiento, las más de 1.700 sedes y el trabajo de las y los docentes volvieron a demostrar “el rol que ocupa la educación pública en nuestra comunidad”.

Respaldo de los municipios

El mensaje del gobernador estuvo acompañado por la difusión de publicaciones de intendentes bonaerenses que ya comenzaron a mostrar el desarrollo del programa en sus distritos.

En Pilar, el intendente Federico Achával celebró el inicio de las actividades y destacó que los clubes municipales “están llenos de chicos que, después de estudiar todo el año, ya están disfrutando de las piletas y de las propuestas recreativas preparadas para estas vacaciones”.

Por su parte, el jefe comunal de San Vicente, Nicolás Mantegazza, subrayó que las Escuelas Abiertas en Verano combinan diversión y aprendizaje, con actividades recreativas y pedagógicas que incluyen el acceso a predios con espejos de agua, como la pileta del Centro de Educación Física N°93.

Un programa que ya está en marcha

Las Escuelas Abiertas en Verano comenzaron a funcionar a principios de enero y se desarrollan hasta fin de mes en 1.700 sedes distribuidas en los 135 municipios bonaerenses, incluyendo espacios en contexto de encierro.

El programa, impulsado por la Dirección General de Cultura y Educación, convoca a niñas, niños y adolescentes desde los 3 años, con jornadas de cuatro horas diarias, de lunes a viernes, en turnos mañana, tarde y vespertino.

Las propuestas incluyen actividades recreativas, deportivas, artísticas, acuáticas y pedagógicas, con el objetivo de sostener la inclusión educativa, promover hábitos saludables y fortalecer el vínculo comunitario durante el receso escolar.