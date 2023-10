Elecciones 2023

“No estaba al tanto, me enteré -como todos- por las redes. Inmediatamente, me puse en contacto y a averiguar porque estamos en una época de elecciones y de fake news, y corroboré que este fin de semana estaba acá, en Argentina, pero que eso había ocurrido”, aseveró el Gobernador bonaerense sobre el escándalo protagonizado por el ahora ex funcionario provincial.