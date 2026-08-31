El gobernador Axel Kicillof y su par de la provincia de La Pampa, Sergio Ziliotto, firmaron un convenio de cooperación en gestión hídrica, para la prevención y mitigación de los efectos del fenómeno de El Niño 2026/27.

Ads

El acto contó con la presencia del ministro de Infraestructura y Servicios Públicos bonaerense, Gabriel Katopodis, y el secretario de Recursos Hídricos de La Pampa, José Gobbi. Además, se suscribieron acuerdos de asistencia técnica y asesoramiento en materia de salud, desarrollo social y turismo, entre otras. La actividad se enmarca en la seguidilla de visitas a las provincias del gobernador bonaerense tanto con sus pares del peronismo como de otros partidos políticos, como en Corrientes o Chaco.

En la Casa de Gobierno de La Pampa, Kicillof afirmó: “Frente a un fenómeno climático como el que nos espera con El Niño, la firma de estos convenios adquiere una importancia aún más fundamental: este no es el inicio, sino la ratificación institucional de un trabajo previo que venimos desarrollando entre ambas provincias”. Hace 2 años también se reunió con Ziliotto para la firma de convenios.

Ads

Puede interesarte

"Cuando las provincias aportamos recursos a la Nación, lo hacemos con la condición de que retornen en obras de infraestructura y en políticas públicas que sirvan para mejorar las condiciones de vida de nuestros pueblos”, sostuvo el gobernador bonaerense, y añadió: “Nunca antes había pasado con este nivel de intensidad que los fondos que cedemos al Gobierno nacional no se utilizaran para nada que tenga que ver con el interés de las provincias”.

El acuerdo prevé proyectar obras en forma conjunta y coordinar acciones que permitan la mejor gestión integrada del recurso hídrico; consolidar y compartir en tiempo real las bases de registros de monitoreo hidrométrico y pluviométrico; y fortalecer la articulación para el accionar frente a eventos climáticos externos de afección mutua.

Ads

Junto al gobernador de La Pampa @ZiliottoSergio firmamos convenios para planificar acciones de prevención y respuesta frente a los efectos del fenómeno del Súper Niño.



Un trabajo coordinado que se suma a otros acuerdos vinculados a la seguridad, el turismo, la salud, la… pic.twitter.com/INkjf0ugWA — Axel Kicillof (@Kicillofok) August 31, 2026

Por su parte, Ziliotto manifestó: “Este encuentro ratifica una forma de entender el federalismo: las provincias no podemos trabajar de manera aislada, tenemos que coordinar esfuerzos y construir respuestas en conjunto”. “Con esta batería de convenios estamos dando un paso más en el cuidado de nuestras comunidades y en el fortalecimiento del desarrollo regional", agregó.

Asimismo, en materia de salud se estableció la articulación técnica e investigación ante emergencias sanitarias interjurisdiccionales, y la coordinación de pautas de trabajo compartido para el abordaje integral de la salud mental. En tanto, el Ministerio de Desarrollo Social y Derechos Humanos de La Pampa acordó brindar asesoramiento sobre el sistema PILQUEN, una herramienta de registro, gestión y sistematización de información de políticas sociales, con el fin de que el Ministerio de Desarrollo de la Comunidad bonaerense evalúe y potencialmente desarrolle su propio sistema informático.

Por su parte, el Ministerio de Producción, Ciencia e Innovación Tecnológica bonaerense y la Secretaría de Turismo pampeana firmaron un convenio de colaboración para potenciar acciones conjuntas de promoción de festividades populares que impulsen el turismo y la actividad económica en ambas regiones. Asimismo, se estableció un acuerdo de colaboración institucional entre el Banco de la Provincia de Buenos Aires y el de La Pampa para intercambiar herramientas vinculadas a la prevención, administración y recupero de créditos en situación de mora, entre otros aspectos.

Ads

Finalmente, Kicillof y Ziliotto prorrogaron por 24 meses el Convenio Marco de Colaboración suscripto en 2024, que aborda asistencia recíproca en materia de educación, salud, seguridad, conectividad y modernización, entre otras áreas. En tanto, los ministerios de Seguridad bonaerense y de Seguridad y Justicia de La Pampa extendieron por 24 meses el convenio específico para continuar con la colaboración y cooperación entre ambas carteras.

Por último, Kicillof afirmó: "Para que exista un verdadero federalismo se necesita un Gobierno nacional que crea en él, y hoy lamentablemente no lo tenemos: la respuesta que hemos encontrado las distintas jurisdicciones es intensificar el trabajo bilateral y la articulación permanente”. “La colaboración estrecha entre las provincias es la manera concreta que tenemos para honrar este principio fundante de nuestro país”, concluyó.