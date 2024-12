Axel Kicillof arrancó la semana con una apretada agenda, luego de participar de la conferencia de prensa que cada lunes brindan los funcionarios provinciales, el Gobernador viajó hasta Moreno para participar junto a Cristina Fernández de Kirchner, Sergio Massa y Máximo Kirchner, entre otros, de la cumbre del PJ, de cara a la asunción al frente del partido de la ex presidenta. Más tarde, Kicillof, la vicegobernadora, Verónica Magario, y ministros bonaerenses se trasladaron a San Martín para participar del cierre de un plenario con Multisectoriales.

La consigna con la que se desarrolló el evento fue “El daño de Milei” y la pregunta a la que fueron respondiendo los diferentes oradores (miembrosd de clubes, ONG y empresas de San Martín) era: “¿La ves?”, a lo que Kicillof contestó: “La verdad que sé que esto de no la ven es un juego de palabras, una especie de expresión, como no ven lo bueno. Yo creo que de esta reunión, de este acto, saco una consecuencia bastante triste para el Presidente y para su vocero. La verdad que en la Provincia de Buenos Aires a la pregunta esta yo respondería que sí la vemos, pero la vemos horrible, la vemos espantosa y la vemos cruel y dramática. Sí la vemos Milei y es espantosa”.

Y continuó refiriéndose al programa MESA presentado este lunes en la habitual conferencia de Prensa de Provincia: “Quería comentar que hoy hicimos básicamente un primer anuncio, es bastante sencillo y creo que habla de este año de Milei y el daño que ha producido, que es que nuestro ministro de Desarrollo de la Comunidad, Andrés Larroque, el Cuervo, presentó, un incremento sustancial en las partidas para las políticas sociales, en este caso para los alimentos en las escuelas de toda la Provincia de Buenos Aires”.

En su alocución el Gobernador se refirió a la línea de bandera y expresó: “Quiero hablar de Aerolíneas Argentinas, porque hicimos el anuncio y después tuvimos una agenda complicada, entonces recién ahora hace un ratito me fijaba en el teléfono que ha tenido muchísimo impacto”. Y agregó: “Puede recabar fuertes críticas de algunos sectores, esos sectores que cuando te critican quiere decir que estás haciendo las cosas bien”.

Y en esa línea continuó: “Pero critican sin saber también porque hoy anunciamos que ante la amenaza permanente del Gobierno Nacional de que nos va a privar de un derecho, porque la conectividad para los que viven en el interior y para los que vivimos en Provincia de Buenos Aires, la conectividad aérea en un país de la extensión de la Argentina, es una necesidad, es un derecho”.

En ese marco también refirió: “Y lo que vimos es que en estos días el Gobierno Nacional en lugar de tratar el presupuesto en el Congreso para decirnos a qué van a dedicar la tuya, como dicen ellos, no quieren decirlo y no lo quieren discutir y no quieren que esté en una ley, porque no quieren que se los controle y que se les ponga límites. No van a votar el presupuesto, pero sí decían estos días que iban a presentar una ley para privatizar Aerolíneas”.

Continuando sobre el proyecto de la línea de bandera el Gobernador respondió en cuanto a su financiamiento y dijo: “El Estado Nacional no tuvo que poner un mango el año pasado. Aerolíneas Argentinas es una cuestión de soberanía también y el Gobierno Nacional anda diciendo que lo quiere privatizar para resolver un problema que no existe”.

Y añadió: “Tenemos un enorme déficit, no existe. La línea de bandera funciona bien, se compraron aviones nuevos, se mejoró la flota, es puntual. Bueno, es una de las mejores líneas aéreas, la nuestra, la de bandera, de la Argentina, de la región y del mundo. Entonces, ¿la quieren liquidar, la quieren vender?”

Asimismo, Kicillof recordó su paso por la empresa aérea: “Falsa solución a un problema que no existe, y falsa solución también porque a mí me tocó estar en Aerolíneas Argentinas durante el año 2009-2010 y la verdad que recibimos Aerolíneas quebrada. Después de haber hecho qué, cómo la quebraron, quién la quebró y la privatizaron; se la dieron a American Airlines, después a Iberia, después cayó en el Estado Español, después a Marsans, que era una empresa de turismo.

“El gerente de Marsans, el que manejó Aerolíneas desde España, cayó preso. Cayó preso por la estafa que hizo y por el vaciamiento. Él estará preso, pero los aviones nos lo dejaron en el piso a nosotros, como hicieron con tantas cosas. Así que si con la privatización nos vienen a decir que es la solución a algún problema, la verdad que ya la vivimos con los trenes, con Aerolíneas, con YPF. No funcionó, no funcionó, es un desastre”, aseveró Kicillof.

“La vamos a privatizar y así solucionamos. Otra mentira, tercera mentira, se la vamos a tener que vender o la vamos a regalar porque nadie la quiere. Lo que dijimos hoy es que la provincia de Buenos Aires no va a dejar caer Aerolíneas Argentinas”, concluyó el Gobernador.

Antes de finalizar su oratoria el Gobernador recordó que el Gobierno Nacional le debe a la Provincia 7.8 millones de millones de pesos y puntualizó sobre la quita al fondo de seguridad y destacó: “Compramos más de 5.500 patrulleros con fondos que son para la seguridad y ahora si tenemos dificultades y problemas para equipar a la policía, para comprar patrulleros, para generar más cámaras”.

“Y todo eso es porque Milei le sacó a la provincia de Buenos Aires su fondo de seguridad, le sacó el fondo compensador del transporte, por eso el aumento de los boletos de colectivo, le sacó a nuestra provincia y la mayoría de estas cosas se sacó de las provincias argentinas”, explicó el mandatario bonaerense.

“Yo sé que Milei está especialmente enojado con la provincia de Buenos Aires, está rencoroso con la provincia de Buenos Aires, yo tengo una hipótesis, ¿por qué está enojado?”, expresó Kicillfo y al respecto sentenció: “Porque Milei en la provincia de Buenos Aires perdió las PASO, perdió las Genertales y perdió el ballotage, la provincia de Buenos Aires le dijo no a Milei”.

“Milei absolutamente desaprobado, un desastre el primer año de Milei. Acá en la provincia de Buenos Aires, Milei, no vamos a dejarte hacer esa fiesta en paz, esa fiesta de los poderosos, de los ricos, de los que se quieren llevar a nuestro país puesto; de los que se quieren llevar a nuestra industria”.

“Tiene que ser con los laburantes, tiene que ser con los empresarios, tiene que ser con los estudiantes, tiene que ser con los fundadores, con los científicos, tiene que ser con las mujeres, tiene que ser con el pueblo entero, así que compañeros, compañeras, vecinos, vecinas, a trabajar, a militar, a caminar, a hablar, a convencer, a no bajar los brazos.”, conminó el Gobernador que cerró su discurso con: “Quieren batalla cultural, la vamos a dar”, en medio de cánticos de “Axel Presidente”.