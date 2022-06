El gobernador Axel Kicillof estuvo en Trenque Lauquen donde dijo no le gusta ver en las estadísticas que hay crecimiento pero que esa alza “no se distribuye entre todos los sectores”.

Allí encabezó un acto junto al intendente local Miguel Fernández, de la UCR, para reinaugurar la Escuela Primaria N° 1 de ese distrito.

En ese marco, sostuvo que está de acuerdo con “la unidad” nacional pero “en base a determinados principios” como el “desarrollo” y el “crecimiento”, “pero también con la distribución y la inclusión social”.

Y agregó: "A mí no me gusta ver en las estadísticas que la economía crece, que se expande la producción, pero que no se distribuye entre todos los sectores y en toda la geografía de nuestra provincia". "La clave del crecimiento es que sea crecimiento con igualdad. Me parece que ahí hay un trabajo”, apuntó.

Kicillof diferenció al intendente Fernández de otros dirigentes de Juntos por el Cambio al señalar que “no es de ese grupo” que considera “que en la escuela pública te caes” o que “piensan que a las universidades no llegan los hijos de los trabajadores”.

Sobre la autonomía municipal, un reclamo del radicalismo al que pertenece Fernández, el gobernador dijo "que hay que dar la discusión". "La cuestión remite a como coordinamos y descentralizamos programas en toda la provincia, que son de todos, no es la provincia contra los municipios, sino la provincia con los municipios", continuó.