El gobernador Axel Kicillof transita la última semana en la que se pueden realizar inauguraciones y anuncios de gestión antes de las elecciones del 7 de septiembre. Con una agenda cargada, recorrerá gran parte del territorio bonaerense junto a sus ministros y candidatos.

El ministro de Gobierno, Carlos Bianco, fue quien adelantó los detalles en conferencia de prensa en la Casa de Gobierno. Estuvo acompañado por el ministro de Desarrollo de la Comunidad, Andrés Larroque, y el ministro de Seguridad, Javier Alonso, quienes también se refirieron a políticas de sus áreas.

Hoy lunes, el eje estará en la firma de convenios por $11.300 millones destinados a la compra de equipamiento para 20 municipios. Entre los distritos beneficiados figuran Avellaneda, Bolívar, Campana, General Rodríguez, Lomas de Zamora, Tigre y Villa Gesell, entre otros.

Mañana martes, la agenda llevará a Kicillof a San Miguel, José C. Paz y Malvinas Argentinas. Allí entregará vehículos policiales, 529 escrituras del programa Mi Escritura, Mi Casa, inaugurará un Centro de Desarrollo Infantil en Villa de Mayo y recorrerá el viaducto de la Ruta Provincial 23, una obra valuada en más de $7.000 millones.

El miércoles, el mandatario visitará Balcarce, Tandil y Villa Gesell. Inaugurará un centro de salud y una línea eléctrica en Balcarce; entregará 52 viviendas en Tandil junto a la asociación Corazón Tandilense; y en Gesell habilitará 2,5 kilómetros de la autovía de la Ruta 11, en el acceso a Mar de las Pampas y Mar Azul.

El jueves se concentrará en la Tercera Sección Electoral. En La Matanza recorrerá la obra del polo tecnológico de Ciudad Evita; en Florencio Varela inaugurará un centro de salud mental, la segunda calzada de la Ruta 53, una escuela secundaria y la Unidad Penitenciaria N°62, con capacidad para casi mil internos y talleres de formación laboral.

La semana cerrará en la Sexta Sección, con epicentro en Bahía Blanca. Allí se destacará la puesta en marcha de obras claves para mejorar el abastecimiento de agua potable, como el recambio del acueducto Paso de las Piedras y la construcción de cisternas y estaciones de bombeo por más de $18.000 millones. También se recorrerán barrios con nuevas cuadras pavimentadas, se inaugurará un salón de usos múltiples, se entregará equipamiento médico al Hospital Penna y se avanzará en la instalación de un centro regional de emergencias 911.

“Va a ser una semana muy movida para el gobernador y para todos nosotros”, anticipó Carlos Bianco, al subrayar que se trata de los últimos días para mostrar gestión antes de la veda electoral.