El gobernador de la Provincia, Axel Kicillof, brido la conferencia semanal sobre la situación epidemiológica bonaerense. Este martes, la revista científica británica “The Lancer” confirmó la efectividad de la vacuna Sputnik V del 91,6%.

Sputnik V

“Fracaso la campaña anti vacunas”, disparó Kicillof. “Algunos querían generar sospechas que tiene un efecto, generan desconfianza. No es un acto cualquiera porque si alguien no se vacuna corre inmensos riesgos. Decir que una vacuna es mala me parece de mala fe. Llamo a la reflexión a sectores de la oposición y a determinados medios”, insistió.

“La vacuna es confiable, segura y eficaz desde el momento que lo dijo la ANMAT”, aseguró y confirmó que hay 1.681.000 inscriptos para recibir la vacuna.

Campaña de vacunación

“Esta es una campaña de vacunación especial. Nuestro calendario de vacunación es obligatorio pero esta contra el COVID es voluntaria. Para eso es el sistema de inscripción, para dar consentimiento y organizar la logística”, explicó Kicillof.

El mandatario provincial expresó que “hay población objetiva que son los adultos mayores, los trabajadores de la salud, de la educación, de la seguridad. Nosotros podemos hacer un cálculo pero necesitamos que se inscriban para poder organizarnos cuando lleguen las vacunas. Para eso sirve el registro”.

Horario nocturno de 1 a 2 AM

“Vamos a extender el horario nocturno de 1 a 2 AM. Nuestro criterio es si se reducen los contagios se flexibilizan medidas y si se incrementan se ponen más rígidas con el solo objetivo de cuidar la salud”, confirmó lo que ya había anticipado la semana anterior.

Sobre la situación epidemiológica afirmó que “llevamos tres semanas consecutivas de lenta pero persistente reducción de los casos en la Provincia. Tuvimos un pico fuerte y veloz que se empezó a manifestar el 7 de diciembre”.