El gobernador Axel Kicillof encabezó el acto de inauguración del nuevo edificio de la Escuela de Educación Secundaria Técnica N° 7 de Berazategui, junto a la directora general de Cultura y Educación, Flavia Terigi; y el intendente local, Carlos Balor.

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En ese marco, Kicillof afirmó: “Mientras el Gobierno nacional desfinancia y ataca con particular saña a la educación técnica, nosotros estamos en Berazategui inaugurando el nuevo edificio de esta escuela que Milei había paralizado”. “En jornadas como estas quedan expuestos dos modelos de gestión antagónicos: en uno predominan la deserción y el abandono; y en el otro, las políticas públicas que garantizan y amplían el derecho a la educación”, agregó.

El edificio escolar está ubicado en el barrio Bustillo y cuenta con cuatro aulas, un taller integral, laboratorios, biblioteca y SUM. El proyecto demandó una inversión de $2.842 millones y fue finalizado por la Provincia y el municipio tras haber sido paralizado por decisión del Gobierno nacional.

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“Tenemos la obligación de pensar y trabajar para que la Argentina se inserte en el mundo generando producción nacional y valor agregado: para lograrlo, el Estado debe estar presente para capacitar y formar a los pibes y pibas dentro de las aulas”, sostuvo el Gobernador, y señaló: “No vamos a permitir que se apague el conocimiento argentino y se ataque a las universidades. Nuestra prioridad seguirá siendo potenciar la industria, el trabajo local, la ciencia y la tecnología”.

Por su lado, Balor remarcó: “Hoy estamos cumpliendo un compromiso que teníamos con nuestros vecinos: terminar esta escuela técnica y ponerla al servicio de la comunidad. Es una muestra de lo que se puede lograr cuando el municipio y la Provincia trabajan juntos y tienen la decisión de apostar por la educación pública”.

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En tanto, las autoridades dieron inicio a la obra de la nueva sede de la Universidad Nacional Arturo Jauretche (UNAJ), que en una superficie de más de 850 metros cuadrados ofrecerá carreras vinculadas a las necesidades productivas y laborales de la región.

Nuevo centro de operaciones de AUBASA

Durante la jornada, el Gobernador inauguró junto al ministro de Infraestructura y Servicios Públicos, Gabriel Katopodis, y el presidente de AUBASA, José Arteaga, la obra de puesta en valor de las oficinas de la empresa estatal en el Polo Design. Este nuevo centro neurálgico de la compañía cuenta con tecnología de última generación para fortalecer la seguridad vial, optimizar la gestión del tránsito y mejorar la asistencia a los usuarios.

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✨ Inauguramos el nuevo Centro de Operaciones de AUBASA.



Junto al gobernador @Kicillofok, los ministros @gkatopodis y @MartinMarinucci, y el intendente de Berazategui @CarlosBalorBera, dimos un paso clave para modernizar la gestión de nuestras autopistas.



📍Ubicado en el Polo… pic.twitter.com/OaKLXXSkml — José Arteaga (@joserarteaga) August 11, 2026

“La inauguración de este espacio se enmarca en el inmenso proyecto de obras que lleva adelante AUBASA con la prioridad de perfeccionar día a día los servicios y mejorar las condiciones laborales de los y las trabajadoras”, subrayó Arteaga.

Al respecto, Kicillof indicó: “Cuando cada trabajador carga combustible está contribuyendo a un fondo con asignación específica para mantener y expandir la red vial argentina. El problema es que Milei se está robando todos esos recursos”. “Por eso, el estado de las rutas nacionales es de un abandono sin precedentes: no se ejecutó una sola obra, poniendo en riesgo a todos los que por allí circulan”, resaltó.

“Como contraste, en la Provincia potenciamos la gestión de AUBASA y llevamos adelante un plan integral de obras estratégicas nunca antes visto”, expresó Kicillof, y concluyó: “Son proyectos que impactan de forma directa en la vida cotidiana de millones de personas, potencian la producción y el turismo: estamos convencidos de que la obra pública es un instrumento indispensable para el bienestar de los bonaerenses y el desarrollo de todo el país”.