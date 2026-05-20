Axel Kicillof encabezó la inauguración del nuevo Polo Universitario de General Las Heras, junto al ministro de Gobierno, Carlos Bianco; el intendente local, Juan Manuel Cerezo; y el dirigente Javier Osuna.

Ads

En ese marco, Kicillof afirmó: “El Programa Puentes llegó para dar respuestas a aquellos jóvenes del interior que, pese a querer continuar sus estudios, se encuentran con las barreras de las distancias y los costos de traslado”. “Con este nuevo Polo Universitario, estamos garantizando la igualdad de oportunidades y apuntando a que miles de pibes y pibas de Las Heras puedan estudiar y desarrollarse evitando el desarraigo", agregó.

A partir de una inversión de $237 millones, el nuevo edificio ubicado en el centro de la ciudad mejorará las condiciones de cursada de más de 1.000 estudiantes, que hasta el momento compartían instalaciones con la Escuela Técnica N°1. Producto de esta obra, que contempló la construcción de tres aulas y nuevos accesos, la institución sumó la Diplomatura en Tecnologías Agropecuarias (UTN), en el marco del Programa Puentes.

Ads

“Cada inversión en educación ahora vale mucho más, ya que no solo no contamos con el apoyo del Gobierno nacional, sino que directamente vinieron a terminar con una verdadera tradición de la Argentina: que todos y todas puedan estudiar en la universidad de manera gratuita”, sostuvo el Gobernador, y añadió: “Milei recorta los presupuestos para la educación superior, paraliza las obras de infraestructura y ataca a los docentes e investigadores: hoy lo que está en disputa es si el país va a seguir teniendo o no universidad pública”.

Por su parte, Bianco remarcó: “Este centro universitario es parte de una política pública que llevamos adelante desde hace cuatro años y mediante la cual inauguramos 52 sedes en distintos municipios para que estudien más de 15 mil alumnos del interior”. “A pesar de todas las dificultades, en la Provincia nos comprometemos a seguir fortaleciendo la universidad pública porque tenemos la fuerte convicción de que allí se juega el futuro de nuestro país”, señaló.

Ads

“Esta obra es el resultado de la construcción colectiva y de un Estado presente y profundamente comprometido con la educación pública: hoy se hace realidad este Polo Universitario para que Las Heras siga creciendo”, remarcó Cerezo. En tanto, Osuna subrayó: “La defensa de la educación pública, de la salud y del bienestar de nuestra comunidad no admite divisiones: este nuevo edificio genera posibilidades para que los jóvenes de la región construyan su futuro aquí, sin tener que dejar sus hogares”.

Durante la jornada, el Gobernador entregó 23 netbooks del programa Conectar Igualdad Bonaerense a estudiantes de dos escuelas secundarias y de una escuela de educación especial.

Por último, Kicillof afirmó: “Formarse no es solo una cuestión de progreso individual; la universidad pública es clave para lograr un país con más desarrollo científico y tecnológico”. “Con cada centro universitario que inauguramos estamos defendiendo los derechos personales, pero, sobre todo, apostando a una sociedad más justa y al crecimiento de la Provincia”, concluyó.