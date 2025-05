Axel Kicillof encabezó este domingo la inauguración del viaducto “Papa Francisco” sobre la Ruta Provincial N°4, en Almirante Brown. Acompañado del intendente local, Mariano Cascallares, y el ministro de Infraestructra bonaerense, Gabriel Katopodis, el Gobernador se dirigió a la multitud celeste y blanca, luego de descubrir la placa en honor a Jorge Bergoglio. También estuvieron presentes Carlos Bianco, Cristina Álvarez Rodríguez y otras autoridades provinciales y municipales.

“No se me ocurre una mejor manera de pasar un 25 de Mayo, un Día de la Patria, lleno de banderas argentinas, lleno de pueblo, lleno de derechos para traerle a ese pueblo”, destacó Kicillof al comienzo de su discurso. “Esta era una rotonda que era un incordio, que generaba crispación, enojo, demoras. Lo que pasa es que se trataba de una obra faraónica”, remarcó sobre la traza abandonada por el Gobierno Nacional y finalizada por la gestión provincial.

Y añadió: “Es un cruce central para el movimiento de los vecinos, vecinas, para su vida cotidiana, pero también para la producción en la provincia de Buenos Aires y en Almirante Brown. Esto es un hecho, es una realidad. Ustedes saben que para los peronistas mejor que decir es hacer. Y además, cuando discutimos, sabemos que la única verdad es la realidad. Y esta, Mariano, es la realidad que junto con Kato, junto con Vialidad, junto con los laburantes, transformaron para Almirante Brown. Y está acá, y es real”.

“Escuchaba las palabras del Presidente cuando justificaba una decisión absolutamente inexplicable; además de cruel, además de cargada de falta de humanidad, de falta de comprensión, absolutamente inexplicable, un argumento falaz, mentiroso, como aquellos que utilizan para justificar cada una de las medidas de crueldad y de abandono que aplican”, anticipó Kicillof.

Y continuó: “Decía Milei que abandonó toda la obra pública en la Argentina porque la obra pública, dijo, no le sirve a las personas de bien. Bueno, Milei, vení acá a Almirante Brown a fijarte si le sirve o no la obra pública al pueblo de la provincia de Buenos Aires, a los vecinos y vecinas de Brown ¿De qué estás hablando? ¿En qué idioma? ¿Para quién? cuando decís que la obra pública no sirve”.

“Hasta hace poquitos días, y por años y años, esto era un desmadre, y hoy estamos acá y a mí me llena de orgullo viendo cómo lo que el gobierno nacional abandonó, nosotros lo seguimos, nosotros lo terminamos, porque le sirve al pueblo de la provincia”, subrayó el mandatario bonaerense.

“No tenemos otro jefe, no tenemos otro dueño de nuestras acciones, no son ni millonarios norteamericanos, ni Wall Street, ni presidentes extranjeros. El único que decide acá es el pueblo de la provincia de Buenos Aires”.

“Y la única opinión que nos importa es la de este pueblo que, tomá nota”, advirtió antes de aseverar: “Se va a presentar el día de las elecciones y va a decir si prefiere obras paradas o obras que se terminan. Si prefiere desfinanciar las escuelas o escuelas que se abren, se crean, se expanden, si prefiere universidad pública, gratuita y para todos, si prefiere cultura, ciencia y tecnología, o prefiere criptomonedas, bicicleta financiera, especulación”.

Milei, los recursos salen del pueblo, tienen que volver al pueblo

"Nos dicen que estas obras no se pueden hacer porque no hay plata, es mentira que el gobierno nacional no tiene y además utiliza recursos, fíjense que le acaba de pedir 20.000 millones de dólares al FMI y ni uno de esos dólares para vivienda, para educación, para salud, ni uno de esos dólares para la obra pública, para la vialidad, ni uno de esos dólares. ¿A dónde van esos recursos? Esos que pidió prestados.

“¿A dónde van también los recursos que el Gobierno Nacional utiliza como si fueran propios, como si fueran decisión y resorte solo del Gobierno Nacional?”

Y en esa línea recordó: “La provincia de Buenos Aires aporta; con su trabajo, con el trabajo de su pueblo, con el consumo, con el patrimonio; de cada 100 pesos de recaudación que cobra ARCA, aporta 40, y esos 40 van a la recaudación y el 60% de eso se lo queda al Gobierno Nacional. De lo que producimos nosotros ¿Y cuánto vuelve como coparticipación de los 100 a la provincia de Buenos Aires? Solo 7, aportamos 40, vuelven 7”.

“En un día de la corrida cambiariase gastaron para sostener un esquema que solo favorece a la timba, 3.500 millones de dólares antes de que viniera la plata del fondo. No es verdad que no hay plata. El problema es para qué se usa, a quién se sirve, qué hacen con esos recursos”, cuestionó el Gobernador.

“Y yo le digo al presidente Milei, los recursos salen del pueblo, tienen que volver al pueblo. Ni a la timba, ni a la criptomoneda, ni a la especulación, ni a Wall Street. hacen falta sus recursos y saben qué, me queda claro que cuando vayamos a estas elecciones también vamos a ir a decirle a Milei, devolverle a la provincia lo que le corresponde al pueblo de la provincia”, sentenció.

“Todas las provincias cedemos recursos al Gobierno Nacional para que cumpla con sus obligaciones, para que cumpla con la Constitución”.

El homenaje al Papa que “estaba en contra de la cultura del descarte”

“Escuchaba el otro día al Ministro de Salud diciendo lo mismo que había dicho Milei, que el Estado no está para reconocer los derechos, que el Estado no está para cumplir los sueños. Yo le digo a Milei un 25 de Mayo que agarre la constitución nacional y lea para qué está un presidente en la Argentina, que lea lo que dice, que habla de derecho, educación, a salud, a vivienda, que él y sus economistas piensen como quieran, pero juró cumplir una constitución que está incumpliendo”.

Kicillof explicó en su alocución que fueron los vecinos los que votaron por el nombre de “Papa Francisco” para el viaducto en RP N°4 y en ese marco destacó: “Es un homenaje a nuestros patriotas, también al papa argentino que estaba en contra de la cultura del descarte y estaba a favor de la cultura del encuentro. ¿Qué mejor podíamos hacer que inaugurar hoy un viaducto que une a los vecinos, que une a las localidades, que une producción, consumo, trabajo, que une trabajadores y empresarios, que nos une? Por eso, Papa Francisco se llama este puente, Milei, te guste o no te guste”.

Una reflexión sobre el 25 de Mayo, la soberanía y la libertad

“Pero quiero terminar diciendo que en la Revolución de Mayo luchó por la libertad. Nuestros revolucionarios, nuestros patriotas, vinieron a romper los vínculos de colonia y dominación que tenían a nuestro país y a nuestro pueblo atrapados. Por eso hoy, 25 de mayo, honrar la libertad es decir que la Argentina es independiente y es soberana, que no puede venir ni un Fondo Monetario, ni ningún país por rico y poderoso que sea, a ponernos bases militares, a poner en riesgo nuestra Patagonia, nuestras islas, nuestra Antártida.

“No es así, no es para eso que dieron su vida nuestros patriotas, la libertad por la que luchaban era una libertad de una vida no sometida a la precariedad ni la injusticia”.

“No existe la libertad si no hay igualdad de oportunidades. No existe la libertad si no hay justicia social. No existe la libertad si no hay igualdad entre unos y otros. No existe la libertad si no hay solidaridad y fraternidad. No existe la libertad si no nos damos las manos y sobre todo al que más necesita. Por eso hoy, este Día de la Patria, para honrar a nuestros patriotas, lo que vamos a decir es viva la patria, viva la libertad, viva la soberanía, viva la educación pública, viva el trabajo nacional, viva la producción argentina, ¡Viva el pueblo de la nación! Muchísimas gracias”, finalizó.