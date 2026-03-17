Axel Kicillof, al encabezar el lanzamiento del Centro de Estudios Derecho al Futuro (CEDAF) en el Teatro Coliseo Podestá de La Plata, el “think tank” de su espacio político de cara al armado nacional para disputar las próximas elecciones, junto a asesores, miembros del gabinete provincial; legisladores; intendentes; representantes de universidades, de organismos de derechos humanos y de organizaciones sindicales.

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“Hay que romper la inercia y terminar con el desánimo. Los invito a dejar de mirar las encuestas e ir a los barrios, a las fábricas y a todos los ámbitos necesarios: lo que se espera de nosotros es que podamos pensar, por la positiva, un proyecto para el desarrollo productivo y soberano de nuestro país”, afirmó el gobernador.

En ese marco, Kicillof destacó: “Ese proyecto de país cuenta hoy con un nuevo instrumento. El CEDAF no pretende ser un centro tradicional, sino una red abierta, participativa y federal; un movimiento de investigadores y militantes para debatir en todos los rincones de la Argentina”.

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En el escenario estuvo acompañado del ministro de Gobierno, Carlos Bianco; los asesores del Gobernador Mara Ruiz Malec y Agustín Simone; el gerente general de AUBASA, Pablo Ceriani; y el intendente de La Plata, Julio Alak.

“Celebramos el lanzamiento de un centro de estudios que tiene la vocación de promover pensamiento propio y aportar ideas para el desarrollo del país sustentado en tres pilares fundamentales: la soberanía política, la independencia económica y la justicia social”, subrayó Alak.

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Allí el Gobernador presentó el primer informe del CEDAF, titulado “10 mentiras y una zoncera”, en el que se contrasta el discurso del Gobierno nacional con la realidad de los distintos sectores. Al respecto, señaló: “Nos quieren convencer de que este plan era inexorable y de que está funcionando bien, pero la realidad es que la macro está mal y la micro está horrible. Están destruyendo el tejido productivo, la industria y los empleos de mayor calidad”.

“El programa de Milei es absolutamente anacrónico, un corso a contramano. Mientras todo el mundo discute cómo proteger su producción y generar empleo propio, a nosotros nos tocó un presidente ignorante y sometido, que nos dice que hay que abrir la economía y rematar la industria nacional”, explicó y subrayó: “Esta batería de políticas ya las conocemos. El único matiz novedoso que tiene este modelo es que, además del daño que provoca, responsabiliza a las víctimas: la culpa no es del trabajador que perdió el empleo, ni de la pyme que tuvo que cerrar, el único responsable se llama Javier Milei”.

Por último, el Gobernador subrayó: “Invitamos a trabajar en conjunto a todos aquellos que no quieren ver una Argentina primarizada, precarizada, sin universidad, sin sectores medios, sin ciencia y sin soberanía”. “Esta no es una convocatoria solo a escribir papers y dar diagnósticos: es a militar, a debatir, a hacer política y discutir qué país queremos para el futuro”, concluyó.