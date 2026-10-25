El gobernador bonaerense Axel Kicillof llamó a construir una alternativa política al gobierno de Javier Milei y planteó la necesidad de renovar las propuestas del peronismo sin renunciar a sus principios históricos. “Necesitamos nuevas canciones porque con la nostalgia no alcanza para volver a enamorar”, afirmó durante el cierre del Foro Hacia un Nuevo Plan de Desarrollo Humano Integral, realizado en Ciudad Universitaria junto al diputado nacional Juan Grabois y la dirigenta Ofelia Fernández.

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“Tenemos por delante una responsabilidad política, cultural y generacional enorme: terminar con esta calamidad y construir una alternativa que le ponga fin a la ultraderecha en la Argentina”, sostuvo el mandatario bonaerense, quien insistió en que no alcanza con cuestionar las políticas del Gobierno nacional, sino que también es necesario presentar una propuesta capaz de generar expectativas de futuro.

En ese sentido, Kicillof advirtió sobre los cambios geopolíticos y tecnológicos que atraviesan al mundo y sostuvo que la política debe encontrar nuevas respuestas frente a ese escenario. Sin embargo, remarcó que la renovación no implica abandonar las convicciones ni la historia del movimiento peronista.

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“Eso no significa renegar de nuestra historia, de Perón, de Evita, de Néstor y de Cristina: las nuevas canciones no las va a cantar alguien que venga de afuera, las va a escribir nuestro pueblo”, expresó.

Kicillof pidió una construcción colectiva y federal

Durante su intervención, el gobernador también planteó que la alternativa al oficialismo nacional debe construirse con participación de distintos sectores sociales y políticos, en lugar de quedar limitada a acuerdos entre dirigentes.

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“Necesitamos construir un proyecto que sea federal, inclusivo y soberano, que defienda nuestros recursos y el futuro de la Argentina: esa propuesta no puede surgir de unos pocos dirigentes, tiene que ser democrática, de abajo hacia arriba”, señaló.

En esa línea, Kicillof buscó diferenciar su convocatoria de una discusión centrada exclusivamente en las disputas internas del peronismo. “No los convoco a una interna, los convoco a una construcción colectiva”, afirmó.

Además, llamó a llevar el debate a distintos puntos del país y a espacios de la vida cotidiana, como fábricas, escuelas y barrios, con el objetivo de reunir propuestas y ampliar las bases de un proyecto político común.

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Grabois apuntó contra Milei y reclamó una planificación popular

El diputado nacional Juan Grabois también cuestionó con dureza la gestión de Milei y sostuvo que el país atraviesa una crisis que excede el plano económico.

“Milei es un falso profeta que llevó a nuestro país a una crisis integral, que abarca cuestiones económicas, culturales, sociales y civilizatorias: con este gobierno la condición humana argentina y de la región está en peligro”, manifestó.

El dirigente planteó que el desafío político de cara al próximo año será derrotar al modelo libertario mediante una propuesta que incorpore las demandas de los sectores más vulnerables.

“De cara al año próximo, tenemos la misión de derrotar a este modelo de exclusión: la única manera de hacerlo es llevando adelante una planificación democrática y popular que escuche, principalmente, las voces de los excluidos”, afirmó.

Grabois también se refirió a la necesidad de construir una estrategia común con Kicillof y advirtió que la disputa con el oficialismo nacional no será sencilla.

“Ganarle a Milei no va a ser fácil, no importa lo que digan las encuestas, porque tiene un sistema muy poderoso detrás”, sostuvo. Y agregó: “Junto a Axel estamos construyendo un camino: vamos a estar a su lado para encontrarle la vuelta a este entuerto, conscientes de que la unidad es una tarea de todos”.

Ofelia Fernández advirtió sobre las causas sociales del fenómeno Milei

Por su parte, Ofelia Fernández propuso una mirada sobre las condiciones sociales y culturales que explican el ascenso del Presidente y consideró que el fenómeno libertario no puede entenderse únicamente en términos electorales.

“Tengo la sensación de que Milei, más que un gran villano, es en realidad un síntoma de esta época”, expresó.

La dirigenta sostuvo que el escenario actual refleja transformaciones sociales más profundas y planteó que los desafíos de la oposición van más allá de una eventual victoria en las urnas.

“Entonces, no se trata solo de ganar elecciones: tenemos por delante desafíos sociales y políticos que son mucho más profundos”, agregó.

Un foro para debatir un programa de desarrollo

El encuentro fue organizado por la Fundación para el Desarrollo Humano Integral como un espacio de diagnóstico sobre la coyuntura nacional y de elaboración de propuestas programáticas de mediano y largo plazo.

Durante la jornada también se presentó el libro Perspectivas estratégicas para el desarrollo humano integral de la Argentina, coeditado por Juan Grabois, la fundación y el Consejo Latinoamericano de Ciencias Sociales (CLACSO).

La actividad reunió a dirigentes políticos, legisladores, funcionarios bonaerenses y autoridades universitarias. Entre los presentes estuvieron el ministro de Producción, Ciencia e Innovación Tecnológica de la provincia, Augusto Costa; la directora ejecutiva del Organismo Provincial de Integración Social y Urbana, Romina Barrios; el diputado nacional Itai Hagman, presidente de la Fundación para el Desarrollo Humano Integral; y los legisladores nacionales Jorge Taiana, Natalia Zaracho, Fernanda Miño y Adriana Serquis.

El cierre dejó como eje el llamado a construir una propuesta política que enfrente al Gobierno nacional y, al mismo tiempo, elabore respuestas para los desafíos económicos, sociales y culturales de la Argentina. Para Kicillof, esa tarea requiere renovar las ideas, recuperar la capacidad de generar expectativas y ampliar la participación más allá de las estructuras partidarias.