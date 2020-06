El gobernador de la Provincia, Axel Kicillof, presentó un programa para asistir al sector privado de salud que presenta problemas financieros. Entre los módulos presentados se destaca la disposición de 400 millones de pesos mensuales para las clínicas. El Ministro de Salud, Daniel Gollan, fue parte de la presentación.

Asistencia financiera al sector privado

“No podemos darnos el lujo que fundan las clínicas privadas cuando los bonaerenses las necesitan. Son 1500 camas y 190 establecimientos con graves dificultades financieras”, señaló el mandatario provincial. El programa consiste en dar una asistencia para que el sector privado pueda mantener su actividad en la pandemia. Se pone a disposición 400 millones de pesos mensuales con una financiación de 12 cuotas sin interés.

Axel Kicillof detalló que “la pandemia golpeó al sector privado. Diversas clínicas privadas entraron en una situación de insostenibilidad financiera por culpa de la pandemia. Son empresas, empresarios, médicos. Con la pandemia cayó la concurrencia al sistema de salud público y privado porque la gente estaba en una situación de aislamiento o confinamiento. Como las clínicas cobran por la atención, la caída de los pacientes hizo caer la facturación y puso en jaque al sistema privado de la Provincia”.

Articulación entre sistema de salud público y privado

“Lo más importante era dar un paso histórico en la articulación del sistema público y privado. Hoy hay un sistema único de derivación de camas para el coronavirus. Es un avance histórico”, explicó el Gobernador.

Axel Kicillof explicó que el sistema de salud provincial estaba fragmentado. “Cuando me preguntaban por la cantidad de camas tenía que responder que el sistema de salud de la Provincia tenía diferentes subsistemas que conviven pero no se comunican, no conforman una unidad y no lo gobierna nadie”, enfatizó.

El sistema de salud bonaerense cuenta con prestadores estatales nacionales como el Hospital Posadas, 77 hospitales provinciales, prestadores municipales y las clínicas privadas o sanatorios. “No había un sistema de salud conformado y articulado sino que había cuatro que coexistían y convivían de una manera anárquica”, insistió Kicillof.

Un mensaje para los "runners"

Sin referiste explicitamente a los corredores de la Ciudad de Buenos Aires que llenaron las plazas de la capital para realizar actividad física, Axel Kicillof, afirmó que "si uno está haciendo actividad física sin barbijo el alcance de las micro gotas llega hasta 10 metros". Para graficarlo dijo que eran dos autos consecutvos de distancia. "Tenemos que hacer como si todos tuviéramos el virus" manifestó en referencia al mantenimiento de la distancia social y los cuidados sanitarios.