Axel Kicillof estuvo presente en el acto del “Dia Nacional de la Memoria, la Verdad y la Justicia” celebrado en Las Flores. Acompañado de la vicepresidenta, Cristina Kirchner, dio un breve discurso donde relacionó la memoria con su gestión de gobierno.

“Todos los 24 de marzo es una fecha tremenda, emotiva para la reflexión, para recapitular. Este 24 de marzo tiene el condimento, no solo de ocurrir en un año de recuperación sino de pandemia”, arrancó el gobernador.

“En lo personal, el 24 de marzo, cumplía 13 años, en 1984. Empecé a militar ahí, en mi escuela secundaria. El primer libro político que leí fue el “Nunca Más” que sale ese año. Un libro impresionante que nos contaba lo que pasaba en lugares como este que hoy estamos recuperando”, referenció sobre el Espacio recuperado.

Kicillof ponderó su gestión y cuestiono la anterior de Juntos por el Cambio en relación a las políticas de derechos humanos. “Nosotros mantenemos vivas las políticas de memoria, verdad y justicia desde que llegamos al gobierno. Durante los 4 años anteriores el Estado dejó de presentarse en las causas. Abandonó el impulso que le dio Néstor y Cristina”

Pandemia, gestión y relación con la memoria

“Cuando empezó la pandemia no había barbijos, respiradores, camisolines. Los respiradores no se conseguían en ningún lugar del mundo pero en la Argentina hay algunas fábricas que lo producen. El Estado reservó esos respiradores para que no fueron para pocos sino para todos los argentinos. Es un homenaje a los 30 mil”, afirmó el mandatario provincial.

En otro pasaje se volvió a acordar de la gestión pasada: “Por la pandemia nos encontramos con el problema de como atender a toda la población. Veníamos de un gobierno que no había abierto hospitales públicos y dejó vencer vacunas. Simplemente quiero decir que el enfoque que le dimos a la pandemia fue el de la igualdad, los derechos y los accesos”.

“Algunos dicen que hay que privatizar las vacunas, que el que pueda las compre y el resto se arregle como pueda. Para mantener presente la llama de esta lucha y que no sea fosilizado ni de pasado sino actualizando, desde el gobierno, la vida cotidiana o la militancia tengamos en cuenta que lo que hacemos tiene que servir a las mayorías populares para mantener viva la llama de la memoria”, cerró Kicillof