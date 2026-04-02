El gobernador bonaerense Axel Kicillof viajó a Tierra del Fuego para participar de las actividades por el 44º aniversario de la Guerra de Malvinas. Ayer estuvo presente en la tradicional vigilia en Río Grande, y este jueves acompañó el acto central en Ushuaia, donde entregó una ofrenda floral y estuvo rodeado de dirigentes del peronismo, entre ellos el ministro de Trabajo bonaerense, Walter Correa, y la diputada nacional Cecilia Moreau.

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Durante la vigilia de Río Grande, Kicillof también cuestionó la situación económica local: "Es muy triste tener 40% de pérdida de puestos de trabajo y 55% de las máquinas sin funcionar. Esto no es sólo económico, sino de mantener en suelo nacional nuestra presencia", expresó.

Como representante de una provincia que reivindica el federalismo y la soberanía, es un orgullo participar de la vigilia por los 44 años de la Guerra de Malvinas junto a ex combatientes, gobernadores y compatriotas en un lugar tan emblemático como Río Grande.



No hay mejor manera… pic.twitter.com/3TioPwxrCG — Axel Kicillof (@Kicillofok) April 2, 2026

Antes de participar del acto central en Ushuaia, Kicillof compartió en sus redes sociales un mensaje donde destacó su compromiso con la causa:

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"Como representante de una provincia que reivindica el federalismo y la soberanía, es un orgullo participar de la vigilia por los 44 años de la Guerra de Malvinas junto a ex combatientes, gobernadores y compatriotas en un lugar tan emblemático como Río Grande. No hay mejor manera de honrar a los héroes que dieron su vida para defender nuestras islas que seguir luchando y dejando en claro a quienes todavía no lo entienden que no todo tiene un precio. ¡La Patria, la memoria y el territorio nacional no se venden!"

En Ushuaia, a diferencia de la vigilia, Kicillof no fue orador, pero participó activamente del homenaje en la Plaza Islas Malvinas, acompañado por el gobernador local, Gustavo Melella, y el gobernador de La Rioja, Ricardo Quintela. Allí entregó la ofrenda floral y se mostró junto a los dirigentes presentes.

El intendente de Ushuaia, Walter Vuoto, pronunció un encendido discurso donde destacó que "Malvinas es una causa que no tiene partidos políticos" y subrayó que mientras Argentina no recupere las Islas, no habrá soberanía completa. También cuestionó la postura del presidente Javier Milei sobre la libre determinación de los pueblos: "No creo en la libre determinación de los pueblos", afirmó.

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La jornada estuvo marcada además por un momento de tensión cuando el secretario provincial de Malvinas, Andrés Dachary, fue increpado por el veterano Daniel Guzmán, quien criticó la instalación de un radar extranjero y la operación de una empresa británica en Tierra del Fuego. Dachary respondió recordando su vínculo familiar con los veteranos y pidió respeto.

El acto cerró un recorrido de homenajes que comenzó con la vigilia en Río Grande, continuó con la entrega de ofrendas y discursos en Ushuaia, y buscó reflejar el intento de Kicillof y los dirigentes presentes de mostrar su apoyo a la Causa Malvinas y la memoria de los combatientes.