Axel Kicillof fijó posición en medio del debate por la baja de la edad de imputabilidad y cuestionó el enfoque del Gobierno nacional.

A través de su cuenta de X, el gobernador bonaerense sostuvo que modificar ese parámetro “no va a resolver los problemas de fondo” y respaldó públicamente el análisis del ministro de Seguridad provincial, Javier Alonso, quien calificó la discusión como “un debate para la grieta”.

“Como explica Javier Alonso, estamos de acuerdo en que la Argentina necesita un nuevo Régimen de Responsabilidad Penal Juvenil, pero bajar la edad de imputabilidad no va a resolver los problemas de fondo”, escribió Kicillof. Además, remarcó que “no hay soluciones mágicas” y que se requiere “un esfuerzo integral entre los tres poderes del Estado, trabajo serio y planificación”.

La senadora de La Libertad Avanza y exministra de Seguridad Patricia Bullrich salió al cruce de la publicación de Kicillof y escribió: “No puedo creer estar leyendo esto. Queda claro que no le importa ni la seguridad ni las víctimas. Siempre del lado de los delincuentes”.

No puedo creer estar leyendo esto. Queda claro que no le importa ni la seguridad ni las víctimas. Siempre del lado de los delincuentes.



¿Se animará a decirle en la cara a las familias que perdieron a un hijo, a un padre o a una madre a manos de un menor que no hay que cambiar la… https://t.co/cqbjcfXzri — Patricia Bullrich (@PatoBullrich) January 30, 2026

Y agregó: “¿Se animará a decirle en la cara a las familias que perdieron a un hijo, a un padre o a una madre a manos de un menor que no hay que cambiar la edad de imputabilidad y que no le molesta que estén en su casa, libres y sin consecuencias?”.

También cuestionó que en la cuenta de X del mandatario bonaerense no se puedan escribir comentarios: “Y si está tan convencido de lo que dice, que habilite los comentarios y lea a los argentinos”.

En cuanto a la nota de opinión de Alonso, allí el funcionario cuestiona que el eje esté puesto únicamente en la edad mínima. “Modificar la edad no resuelve nada por sí mismo. Poner allí el eje de la discusión es un camino al fracaso”, afirmó.

“El Gobierno nacional siempre nos lleva a discutir lo obvio”, señaló. Y agregó que encerrar a menores peligrosos “ya puede hacerse utilizando el marco legal vigente” cuando se trata de delitos graves.

Cabe mencionar que el Ejecutivo liderado por Javier Milei decidió pisar el acelerador y sumar al temario de sesiones extraordinarias en febrero la baja de la edad de imputabilidad. El Gobierno filtró que, una vez más, buscará bajarla a los 13 años, pero por ahora no hay consenso.