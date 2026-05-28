Kicillof robustece su armado electoral y lanza MDF Salud
El Gobernador bonaerense, y aspirante a convertirse en el principal opositor a Javier Milei, lanzará este viernes en La Plata la rama sanitaria de su Movimiento Derecho al Futuro.
Con el objetivo de apuntalarse electoralmente, Axel Kicillof lanza “MDF Salud ” a las 15.30 en el Pasaje Dardo Rocha de La Plata, bajo el lema “Por un país con derecho al futuro”. Como adelantó LaNoticia1.com. la conducción del espacio quedará en manos del ex Ministro Daniel Gollán, quien tendrá a su cargo la organización de una propuesta federal en la materia.
De este modo el Gobernador busca dejar atrás la interna con el kirchnerismo duro y mostrarse como única alternativa, sólida y de alcance nacional de cara a 2027.
Kicillof ya viene de lanzar otras ramas de su espacio MDF, como el vinculado a “mujeres y diversidades”. En este sentido, robustece su armado opositor intentando acaparar todo el progresismo caído en desgracia con el desbande de Alberto Fernández y, a la vez, ordenando la propia tropa.
Se prevé que, en el marco del lanzamiento de este viernes, Kicillof le apunte a Javier Milei por sus recortes en salud.
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