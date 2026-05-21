El gobernador Axel Kicillof consideró que un “gran error” el avance del proyecto de ley aprobado en la Cámara de Diputados que recorta los subsidios al gas por zona fría porque "va a traer consecuencias de todo tipo" en la sociedad, al tiempo que le reclamó al Senado que no convalide la media sanción.

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"Muy tremendo, muy terrible lo que nos estamos enterando que es que el Gobierno consiguió que la motosierra viniera con apoyo del Congreso nacional, lo que pone en riesgo las tarifas y por tanto las condiciones de vida de millones de argentinos en todo el país", advirtió.

Cuando pensábamos que había llegado al límite de crueldad, el Gobierno nacional vuelve a castigar al pueblo, esta vez con la modificación del régimen de Zona Fría. Un proyecto que descarga aun más sobre la gente el peso de un ajuste que cada día está más lejos de ser para la… pic.twitter.com/ac23SpSPxf — Axel Kicillof (@Kicillofok) May 21, 2026

"Nos parece un gran error porque esto va a tener consecuencias de todo tipo sobre una población que está con dificultades para llegar a fin de mes", siguió el mandatario durante una actividad en Florencio Varela.

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Según expresó, "hay partes de la ley que están mal directamente, que son ilegales", por lo que aventuró que podrían iniciarse acciones legales ante la Justicia. "Le pido al Senado que no apruebe algo que descarga sobre la gente los problemas que genera el Gobierno", reclamó.

Al analizar el rumbo tomado por el aumento del precio del combustible en el mundo y en la Argentina, Kicillof advirtió que el presidente Javier Milei va a contramano de aquello. "En todo el planeta tenemos gobiernos que ante el aumento del combustible y de la energía en todas sus formas por la cuestión del conflicto bélico en Irán tomaron medidas. Todos menos Milei, que lo que hizo fue transferirle el costo a los hogares, a los tanques de nafta, al gas, a la electricidad y ahora se agrega lo de quitar las zonas frías", lamentó.

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"Yo pensé que el termómetro había llegado al límite de la crueldad y del abandono, pero evidentemente no", señaló.