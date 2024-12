Este martes se cumple un año desde la asunción de Javier Milei en la presidencia y su discurso, pregrabado, será transmitido en cadena nacional desde las 21.00. Entre las expectativas por la alocución del mandatario se especula con la posibilidad de que se pronuncie sobre el llamado a sesiones extraordinarias en el Congreso de la Nación.

Ese fue precisamente uno de los puntos señalados por el Gobernador bonaerense durante su oratoria en el cierre de plenarios de multisectoriales celebrado este lunes en San Martín donde se refirió al Presupuesto Nacional 2025 y advirtió que Milei estaba “desaprobado” atancando fuertemente su plan antiinflacionario.

En ese contexto, Axel Kicillof explicó que se iba a referir al año de gestión del Gobierno Nacional e invitó a “que el Presidente, sus voceros, sus trolls, cualquiera, discuta alguno, uno solo de los números de los que hablan de la vida real y cotidiana, de esa gente que nunca aparece en la foto de Milei”.

“Qué van a decir, que fue un éxito por el tema inflacionario”, anticipó el mandatario provincial y manifestó: “Puedo hablar un rato largo de la cuestión inflacionaria, sí quiero decir algo sencillo y obvio, el plan de Milei para bajar la inflación no es el que planteó campaña, no, es otro”.

Y detalló: “Consiste no, en dolarizar, en hacer no sé qué, no sé cuánto, cerrar el Banco Central, planes austríacos, liberal, libertario, nada de eso, hizo un plan de ajuste convencional, como el que ya tuvimos en la época de Martínez de Hoz, como el que ya tuvimos en la época de Cavallo, como el que ya tuvimos en la época de Macri, no hizo más que eso”. Y agregó: “Planchó el dólar y destruyó a través del ajuste salarios y jubilaciones de los argentinos y argentinas”.

“Ese es su plan antiinflacionario”, acusó y explicó: “Hay un teórico muy importante de la economía, Milei lo critica mucho, que se llama Keynes, que dice no es difícil bajar la dinámica de los precios matando la producción, matando el trabajo, matando el salario. Es la paz, la paz de los cementerios”.

Y detalló: “Porque cuando uno observa la realidad de este tiempo, ve que a los trabajadores y trabajadoras, estadística oficial, les sacó algo más de un mes de sueldo. Un 8% se comió del salario registrado, que son los del sector formal, de los que están en mejores condiciones laborales. No estamos hablando de la economía familiar ni de la economía social ni de las cooperativas. Estamos hablando del laburante registrado. A ese le liquidó el salario”.

En ese marco puntualizó: “Y lo que vimos es que en estos días el Gobierno Nacional en lugar de tratar el Presupuesto en el Congreso para decirnos a qué van a dedicar la tuya, como dicen ellos, no quieren decirlo y no lo quieren discutir y no quieren que esté en una ley, porque no quieren que se los controle y que se les ponga límites”.

“Milei cumple un año de calamidad y desastre. Destruyó los salarios y jubilaciones; la industria, la producción y el trabajo están en caída libre; hay cuatro millones de nuevos pobres y se frenó la obra pública en todo el país. Eso es la síntesis de lo que pasa en la Argentina: fiesta para unos pocos, desastre para las mayorías”, aseguró Kicillof.

En esa línea, el Gobernador señaló: “El Gobierno nacional tiene que escuchar a los jubilados, los estudiantes, las pymes, los trabajadores de la economía social, familiar y popular. Esas son las voces que faltan en esta discusión y nuestro rol es representar, acompañar y contribuir a que se organicen”.

“Apuntan a un país fracturado, que funcione a dos velocidades, con negocios fantásticos para unos pocos y una inmensa mayoría que viva en condiciones de precariedad.”, valoró el Gobernador al tiempo que advirtió: “Necesitan además que nuestro pueblo crea que es inevitable ese camino: venimos a decirles que no es el único modelo de país posible y que no van a poder avanzar contra nuestra historia y nuestra cultura”.

Sobre el final del discurso Kicillof sentenció: “Milei absolutamente desaprobado, un desastre el primer año de Milei". Y advirtió: “Y acá en la provincia de Buenos Aires, Milei, no vamos a dejarte hacer esa fiesta en paz, esa fiesta de los poderosos, de los ricos, de los que se quieren llevar a nuestro país puesto, de los que se quieren llevar a nuestra industria”.