El gobernador bonaerense, Axel Kicillof, tendrá una agenda cargada de actividades durante esta semana, con visitas a distintos municipios de la provincia y participación en actos institucionales, educativos y de gestión.

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El cronograma fue anunciado este lunes por el ministro de Gobierno, Carlos Bianco, durante su habitual conferencia de prensa en la Casa de Gobierno. Uno de los ejes de la semana estará puesto en los preparativos para la llegada del papa León XIV, cuya visita también tendrá una presentación oficial en Luján.

La primera actividad será este martes en Avellaneda, donde Kicillof visitará la sede de la Universidad Tecnológica Nacional (UTN). Allí mantendrá una reunión con el rector y unos 30 decanos de distintas facultades de esa casa de estudios en el país. También participará Jorge Ferraresi, jefe de Asesoramiento Institucional del municipio.

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En ese marco, la universidad entregará el título de doctor honoris causa al Premio Nobel de la Paz Adolfo Pérez Esquivel.

El miércoles, en tanto, el mandatario participará de una conferencia de prensa en Luján, junto a autoridades eclesiásticas, municipales y provinciales, para brindar detalles sobre la organización y la importancia de la visita del papa León XIV.

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El jueves tendrá dos actividades. Primero estará en la República de los Niños, en La Plata, para participar del cierre anual del programa Futuro Memoria, que reunirá a unos 4.500 jóvenes de 123 municipios bonaerenses.

La iniciativa, impulsada por la Subsecretaría de Derechos Humanos de la Provincia, está destinada a jóvenes de entre 14 y 21 años y propone espacios de reflexión sobre la última dictadura militar y el fortalecimiento de la democracia mediante producciones artísticas y comunicacionales. Según precisó Bianco, durante este año participaron alrededor de 18.000 jóvenes.

Luego, Kicillof se trasladará a Florencio Varela para encabezar el lanzamiento del MDF Hábitat y Territorio, en el Polideportivo Municipal La Patriada. La jornada comenzará a las 13 con cuatro mesas de debate sobre planificación urbana, acceso al suelo, infraestructura, políticas sociocomunitarias y productivas, regularización dominial y alternativas para acceder a la vivienda. El cierre está previsto para las 15.30 o 16, junto al intendente Andrés Watson.

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El viernes, el gobernador recorrerá la Segunda Sección Electoral, con actividades en Arrecifes y San Pedro.

En Arrecifes inaugurará el centro universitario número 54 del programa Puentes, construido en espacios reacondicionados de la antigua terminal de ómnibus. El establecimiento cuenta con seis aulas, capacidad para 240 estudiantes, laboratorio, aula de informática y auditorio. Además, la Provincia entregará un segundo subsidio de 90 millones de pesos para equipamiento.

Durante la visita también se entregarán 186 escrituras del programa Mi Escritura, Mi Casa y 31 netbooks del programa Conectar Igualdad Bonaerense para alumnos de escuelas rurales y especiales.

La última escala será San Pedro, donde Kicillof inaugurará los nuevos consultorios externos del Hospital Subzonal Emilio Ruffa. El edificio tiene 260 metros cuadrados, 13 consultorios y dos niveles, con servicios de atención primaria, vacunación, enfermería y distintas especialidades médicas. La inversión provincial informada para la obra fue de 773 millones de pesos.

Además, entregará 21 viviendas en el barrio Güemes, que forma parte de un complejo habitacional de 55 unidades. Según detalló Bianco, 15 ya fueron entregadas y otras 19 continúan en ejecución. La inversión total destinada al proyecto asciende a 406 millones de pesos.