El gobernador Axel Kicillof manifestó que "se actuó con todo el cuidado posible" durante el desalojo en la localidad de Guernica de una mega toma que comenzó en julio.

"En Guernica hubo primero una denuncia judicial y después una orden de desajolo que está vigente hace mucho tiempo. La policía actúa como auxiliar de la justicia para llevar adelante esa orden", describió. Asimismo remarcó que se pidió "la prórroga con consentimiento del juez" para hacer un censo.

Allí precisó que se identificó a 1490 personas las cuales componían 1098 grupos familiares. "A partir de ese momento, se les ofreció a todas las familias diferentes respuestas con las situaciones particulares. Se armó un grupo multidisciplinario, con los ministerios, y se empezó a construir una solución a 734 familias", explicó.

"Pedimos una segunda prórroga, alguna de las personas en la toma se inscribieron en un registro para acceder a alguna de las soluciones habitacionales que lanzó la provincia. Avanzamos hasta ahi. Se concluyó el periodo y a partir de ese momento el juez y el fiscal exhibieron otra voluntad que es que se ejecutara el desalojo", indicó.

Asimismo el mandatario recordó que "en otros desalojos ocurrieron cosas muy distantas a lo que ocurrió en Guernica" y subrayó que "se actuó con todo el cuidado posible".

También señaló que a la fecha "había pocas familias" y "quedaban algunos dirigentes y militantes de fuerzas políticas, no era por un problema habitacional". "Los que permanecerieron es porque no acordaron con estos programas", aseguró. Y agregó: "Si no se cumplía la decisión judicial la provincia entraba en una situación de desacato".

"Algunas nos criticaron por no desalojar el primer día y otros critican hoy por lo contrario", añadió.

Por último Kicillof desmitió que el subsidio del programa de "Asistencia Crítica y Habitacional" se haya otorgado a quienes estuvieron en la toma de Guernica. "Hubo tapas de diarios que dijoron eso, eran completamente falso, totalmente mentira. Decìan que ibamos a ofrecer 300 mil pesos. Era un programa que no existìa, la orden de desalojo ya estaba. No era para Guernica, nadie tuvo ese programa porque la orden de desalojo es anterior".