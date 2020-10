En medio de la creciente tensión con las tomas de tierras en provincia, como la de Guernica, y disputas judiciales por terrenos, el gobierno bonaerense creó bajo el ámbito del Ministerio de Desarrollo de la Comunidad, el “Programa de Asistencia Crítica y Habitacional”.

El mismo tiene por objeto "atender a la población vulnerable de la provincia de Buenos Aires que necesite asistencia para acceder a una vida digna, tanto desde el punto de vista alimentario, como habitacional, mejorando las condiciones de habitabilidad de grupos en situación de riesgo social, y la calidad de vida de los mismos".

El decreto que lleva entre otras la firma del gobernador, faculta a Larroque a otorgar subsidios a las personas humanas comprendidas en el Programa. "Dichos subsidios - agrega - hasta el monto máximo previsto en el artículo siguiente, podrán ser otorgados, en un mismo ejercicio financiero, hasta un máximo de seis veces a cada beneficiario."

El límite del monto para cada subsidio otorgado será de hasta $50.000 y se documentarán mediante un acto administrativo o una planilla demostrativa de gasto.

En los considerandos, se justifica la medida en que "resulta especialmente preocupante, la situación de aquellas personas que, por verse privadas de una vivienda digna, se encuentran en un contexto de extrema vulnerabilidad".

El Programa requerirá por ahora una inversión estimada de $54.000.000, por el plazo de tres 3 meses (de octubre a diciembre). Para ello se creará el “Fondo Especial de Subsidio para la Asistencia Critica y Habitacional”, el cual se integrará con recursos de Rentas Generales de la Provincia, Aportes del Tesoro Nacional y cualquier otra fuente que determine el Ministerio de Hacienda y Finanzas.

El subsidio que se otorgue deberá ser destinado Indistintamente a: Gastos de alojamiento, materiales de construcción y otros que tengan como propósito resolver el problema habitacional existente. Además de Alimentos, elementos de higiene personal, elementos de prevención, entre otros elementos de primera necesidad.

Al respecto se manifestó el intendente de Vicente López, Jorge Macri, y presidente del Pro de la provincia, quien aseguró: "50.000 pesos a cada usurpador de Guernica. 0 pesos para subsidiar jardines maternales e infantes. 0 pesos para los pequeños comercios que apenas subsisten.

Kicillof, para cuándo una para el lado del laburante?".

"El que labura cierra y el que usurpa hace negocio. La provincia no es inviable, pero asi la hacen invivible", agregó

El que labura cierra y el que usurpa hace negocio. La provincia no es inviable, pero asi la hacen invivible! — Jorge Macri (@jorgemacri) October 28, 2020

Otro jefe comunal que se expresó fue Gustavo Posse, de San Isidro: "Es peligroso recompensar la toma de tierras porque el derecho a la vivienda se transforma en una exigencia con métodos ilegales que no solo no son impedidos sino que la respuesta es un subsidio. Hay déficit habitacional pero esta política no es la solución"

En tanto que la diputada por la séptima sección Alejandra Lordén y vicepresidenta de la UCR nacional sostuvo: "En la Provincia el esfuerzo que tenés que hacer para que te ayude Kicillof es usurpar un terreno. Estamos ante un caso inédito de meritocracia invertida: el que menos se esfuerza, más gana".