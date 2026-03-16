El gobernador de la Provincia de Buenos Aires, Axel Kicillof, tendrá una semana cargada de actividades que incluyen inauguraciones, entrega de viviendas y escrituras, y recorridas por obras de infraestructura y conservación ambiental.

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El martes 17 participará en La Plata del lanzamiento del Centro de Estudios de Derecho al Futuro en el Teatro Coliseo, un espacio que trabajará en red con otros centros para analizar políticas públicas de cara a 2027.

El miércoles 18 viajará a Bahía Blanca, donde entregará 101 viviendas en el Barrio Cooperativa 15 de diciembre, con una inversión de 5.687 millones de pesos. También recorrerá obras de saneamiento del Canal Maldonado, incluyendo los puentes Ferrocarril y Calle Don Bosco y el puente sobre Calle Pampa Central, con inversiones de 4.400 y casi 3.000 millones de pesos, respectivamente.

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El jueves 19 inaugurará en Morón la ampliación de la secundaria Nº 34, financiada con un crédito de la Corporación Andina de Fomento por 1.300 millones de pesos, y entregará 430 escrituras del programa “Mi Escritura, Mi Casa”. Más tarde se trasladará a la Ciudad Autónoma de Buenos Aires para entregar los premios del concurso fotográfico y de ensayos históricos “Ecos de la Historia”, organizado por el Banco Provincia, con 4,8 millones de pesos destinados a cada disciplina.

El viernes 20 visitará la Isla Martín García para conmemorar su aniversario y recorrer distintas obras. Entre las intervenciones se destacan la instalación de un nuevo grupo electrógeno por 235 millones de pesos, la nueva red de distribución de agua potable con 3.797 metros de cañería y 50 conexiones domiciliarias, y el plan de conservación de bosques nativos. También se pondrá en valor la escuela Juan Díaz de Solís y la Casa de los Docentes, se visitará la unidad sanitaria y se inaugurará el muelle de cortesía. El gobernador recorrerá además el Museo Histórico de la isla, que reabre sus puertas con una nueva muestra permanente.

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El lunes 24, feriado puente, Kicillof participará de los actos por los 50 años del golpe de Estado cívico-militar, con actividades en la Casa de las Madres y la Plaza de Mayo, en el marco de las políticas de memoria, verdad y justicia.