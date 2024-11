Este lunes, el ministro de Gobierno de la Provincia de Buenos Aires, Carlos Bianco, ofreció una conferencia de prensa en el Salón Dorado de la Gobernación, en La Plata. Estuvo acompañado por Romina Barrios, directora Ejecutiva del Organismo Provincial de Integración Social y Urbana (OPISU); Cristian Girard, director Ejecutivo de ARBA; y Juan Cuattromo, presidente del Banco Provincia. Durante el encuentro, Bianco compartió un extenso cronograma de actividades y obras que se llevarán adelante en distintos municipios de la provincia, haciendo hincapié en temas de infraestructura, educación, salud y desarrollo urbano.

Convenio para la autopista Presidente Perón

Bianco anunció la firma del convenio de constitución del consorcio de gestión y desarrollo de la autopista Presidente Perón, que contará con la participación de once intendentes de municipios cercanos a la traza. "Vamos a estar llevando adelante la firma del convenio de constitución del consorcio de gestión y desarrollo de la autopista Presidente Perón", destacó el ministro, y añadió que, aunque "el Gobierno Nacional todavía no cedió la autopista a la provincia de Buenos Aires", la administración provincial sigue "trabajando y reclamando" por la jurisdicción. El funcionario solicitó a los legisladores del PRO que apoyen este pedido, ya que, según señaló, "la traza está casi terminada, pero está totalmente abandonada por el Gobierno Nacional; no hay operativos de seguridad ni controles".

Semana de inauguraciones y actividades en salud y educación

El martes, el Gobernador Axel Kicillof participará de la apertura del V Congreso de Salud Mental en el Hospital El Dique, en Ensenada, junto con el intendente Mario Secco, el ministro de Salud Nicolás Kreplak y la subsecretaria de Salud Mental, Consumos Problemáticos y Violencias, Julieta Calmels. Bianco anticipó que esta será "una oportunidad para debatir y fortalecer las políticas de salud mental en la provincia".

El miércoles, el cronograma sigue en Gonzáles Cháves, donde se entregarán viviendas y se inaugurarán instalaciones. En la localidad de La Garma, se entregarán diez viviendas, mientras que en Gonzáles Chávesse hará entrega de otras quince. Además, se inaugurará un Centro de Atención Primaria de la Salud con una inversión de $1.300 millones. También se ampliará la Escuela Técnica Número 1 y se pondrá en funcionamiento un nuevo Centro Universitario del Programa Puentes y un tomógrafo en el Hospital Municipal. "La inauguración de este tomógrafo y el Centro Universitario representan un avance significativo para la comunidad de González Chávez", señaló Bianco.

Visitas en San Martín y apuesta por la agroecología

El jueves, Kicillof visitará la Universidad Nacional de San Martín, donde firmará convenios para retomar obras de infraestructura en universidades, las cuales, según Bianco, "fueron abandonadas por el Gobierno Nacional de Milei". Bianco exhortó a los legisladores del PRO a que "se sumen al reclamo por estas obras en las universidades", dado que "la educación pública necesita el apoyo de todos los sectores".

Por último, el viernes, el Gobernador inaugurará el primer Congreso Provincial de Agroecología en la Universidad Nacional de Luján, donde más de mil productores y especialistas se reunirán para debatir sobre prácticas agrícolas sostenibles. "La agroecología es clave para el desarrollo sostenible de la provincia, y este congreso permitirá fortalecer las políticas en esta área", destacó Bianco. Ese mismo día, Kicillof se trasladará a Cañuelas para inaugurar el Jardín de Infantes N.º 917, construido con el Fondo Educativo de la Provincia, y participará en la 22ª Fiesta del Dulce de Leche junto a la intendenta Marisa Fassi.