El ministro de Gobierno bonaerense, Carlos Bianco, repasó este lunes la agenda de actividades que el gobernador Axel Kicillof desarrollará a lo largo de la semana. Lo hizo durante la habitual conferencia de prensa en Casa de Gobierno, acompañado por el ministro de Infraestructura, Gabriel Katopodis, y el presidente de AUBASA, José Arteaga.

Según detalló, este lunes por la tarde Kicillof participará en la Universidad Nacional de Quilmes de la asunción de las autoridades de la Juventud Universitaria Peronista, actividad que coincide con el Día del Militante Peronista. La fecha recuerda el retorno de Juan Domingo Perón a la Argentina en 1972, tras 17 años de exilio.

El martes, el mandatario estará en Ensenada para inaugurar el polideportivo del Club Centro de Fomento General Belgrano, ubicado entre los barrios Belgrano y Wong. La obra incluyó la puesta en valor integral del predio, la construcción de un SUM, nuevas canchas e instalaciones, con una inversión provincial de 200 millones de pesos y un aporte municipal similar.

El miércoles, ya en La Plata, Kicillof participará del Gran Premio Dardo Rocha en el Hipódromo local, en el marco del aniversario de la ciudad. Bianco destacó que el predio fue puesto en valor con la colocación de luces LED para carreras nocturnas, una nueva empalizada de PVC que mejora la seguridad y la recuperación de la Tribuna Popular.

El jueves, la actividad oficial se trasladará a Punta del Indio, donde la Provincia realizará el acto por el Día de la Soberanía Nacional en la playa El Pericón. Allí volverá a plantearse el reclamo por el dragado y balizamiento del Canal Magdalena, una obra que —según recordó Bianco— depende del Gobierno nacional y permitiría integrar el sistema de navegación argentino sin pasar por aguas uruguayas.

