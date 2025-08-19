El gobernador Axel Kicillof desarrollará este martes una intensa agenda en el conurbano bonaerense. La jornada comenzará a las 10.30 en José C. Paz, donde junto al intendente Mario Ishii entregará 16 patrulleros y 6 motos para reforzar el patrullaje. Con estas unidades, el distrito alcanzará 41 vehículos recibidos desde el inicio de su gestión.

Al mediodía, en Malvinas Argentinas, inaugurará un Centro de Desarrollo Infantil que beneficiará a 180 chicos junto al intendente Leonardo Nardini. Luego entregará 19 patrulleros, 6 motos y 2 ambulancias de alta complejidad adquiridas con el Fondo de Fortalecimiento de la Seguridad. Así, el municipio llegará a 115 vehículos incorporados en cuatro años. También inaugurará la repavimentación de la Ruta Provincial N° 23, que mejora la conectividad entre Malvinas y San Miguel.

Desde las 14.00, en San Miguel, acompañado por el intendente Jaime Méndez, entregará 10 motos para la Fuerza Barrial de Aproximación (FBA) y encabezará la entrega de 529 escrituras a 204 familias dentro del programa “Mi Escritura, Mi Casa”. Con este acto, el distrito sumará 612 títulos de propiedad otorgados desde 2019.

En paralelo, el gabinete bonaerense desplegará actividades en otros municipios. El ministro de Gobierno, Carlos Bianco, inaugurará en Baradero un centro universitario municipal en el marco del programa Puentes y repartirá computadoras de Conectar Igualdad Bonaerense junto al intendente Esteban Sanzio.

La ministra de Mujeres y Diversidad, Estela Díaz, firmará en Ensenada un acta de adhesión al programa “Municipios por la Igualdad” para fortalecer el espacio productivo Entrelazadas.

La jefa de Asesores, Cristina Álvarez Rodríguez, iniciará la jornada en Gerli (Avellaneda) con la inauguración de una delegación del Registro de las Personas junto al intendente Jorge Ferraresi, y luego acompañará al Gobernador en Malvinas Argentinas y San Miguel.

El ministro de Desarrollo de la Comunidad, Andrés Larroque, participará en General Rodríguez de una entrega de escrituras junto al intendente Mauro García y más tarde se sumará al acto en San Miguel.

Finalmente, la ministra de Hábitat, Silvina Batakis, cerrará la jornada a las 17.00 en Mercedes, donde entregará viviendas junto al intendente Juan Ustarroz.