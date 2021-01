El mandatario provincial señaló que "los que decían que las vacunas no servían o que no la íbamos a conseguir, se consiguió y ahora digan que son pocas". "La libertad es la vacuna, sabiendo uno que no se contagia ni contagia a los demás", sostuvo. Se ampliará el operativo en febrero en escuelas y esperan 1,5 millones de dosis.