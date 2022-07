La diputada nacional de la Coalición Cívica Mariana Zuvick fue una de quienes salieron al cruce de Juliana Di Tullio: "¿Así sube más rápido?", le contestó, y agregó: "Son fachos y brutos".

"Todo lo relativo a lo cambiario depende del Gobierno K. Lo del Dólar es sólo un síntoma. No hay plan, no hay sistema de precios, no hay inversiones", añadió.

A su vez, el economista liberal Roberto Cachanosky arremetió: "En vez de tener a la policía cuidando a la gente de los chorros, quiere que la policía se ocupe de controlar el mercado de cambios", y disparó: "Típico del fascismo".

En esa misma línea se expresó Diana Mondino. "Estimada senadora, poner un policía en cada cueva solo logrará que haya menos oferta. Con menor oferta el precio del dólar subirá. Son conceptos básicos de la economía, por suerte nunca es tarde para aprenderlos. Más importante: la policía está para cuidarnos, no para amenazar".

En tanto, José Luis Espert, aseveró: "Terminan todos ustedes presos. Son chorros y sus casas son cuevas de chorros".