En medio de la disputa política que atraviesa al peronismo bonaerense, Máximo Kirchner dejó una de las definiciones más llamativas sobre su relación con Axel Kicillof. Durante una entrevista con Alejandro Bercovich en C5N, el diputado nacional aseguró que no encuentra diferencias de fondo con el gobernador y admitió que no sabe explicar el origen de la interna.

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Todo comenzó cuando el periodista le preguntó si existían diferencias programáticas o ideológicas entre ambos.

"Yo creo que no. Estoy convencido de que no", respondió Kirchner.

El #MomentoManes de la nota anoche con Máximo Kirchner en #LaLeyDeLaSelva. pic.twitter.com/6E2q9JFFug — Alejandro Bercovich (@aleberco) July 28, 2026

Ante la repregunta sobre por qué, entonces, existe una disputa dentro del peronismo bonaerense, el referente de La Cámpora contestó:

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"No sé. Compartimos el peronismo en la provincia de Buenos Aires. Después hay debates y discusiones lógicas dentro de la política".

Kirchner sostuvo que, en los temas centrales, no encuentra diferencias con Kicillof. Como ejemplo mencionó la postura frente al Fondo Monetario Internacional y la necesidad de restablecer el Fondo Federal de la Soja para fortalecer los ingresos de las provincias.

"No creo que él tampoco tenga diferencias. Lo conozco, fue ministro de Economía de Cristina, dimos juntos la pelea con los fondos buitres. La verdad que no sabría explicarte", insistió.

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"No hay una pelea en el conurbano"

Más adelante, Bercovich le planteó que la disputa genera desconcierto incluso entre dirigentes peronistas de otras provincias y le preguntó qué responde cuando le consultan por qué "se pelean en el conurbano".

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Kirchner rechazó esa definición.

"No hay una pelea en el conurbano ni nada por el estilo. Puede haber cruces de declaraciones. Después, los intendentes de todos los espacios que integran el peronismo trabajan mucho para mejorar la calidad de vida de la gente".

También sostuvo que hubo sectores que "adelantaron una pelea" que él "nunca entendió mucho" y aseguró que desde su espacio mantuvieron una posición defensiva.

"Es algo que me vengo preguntando hace mucho tiempo y con mucha paciencia".

Como ejemplo de que nunca rompió el diálogo con Kicillof, Kirchner recordó que tras la muerte de Carlos "el Indio" Solari se comunicó de inmediato con el gobernador y con el intendente de Avellaneda, Jorge Ferraresi, para organizar el multitudinario velatorio del exlíder de Patricio Rey y sus Redonditos de Ricota. "En dos segundos levanté el teléfono para hablar con él y con Ferraresi para poder organizar algo que saliera de la mejor manera", relató.

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Sobre el final, remarcó que no rechaza las discusiones internas, aunque puso un límite.

"Estoy preparado para discusiones o debates internos necesarios, siempre que no tengan que ver con microposicionamientos de dirigentes que crecen en la división".

Una interna que sigue abierta

Las declaraciones de Máximo Kirchner se producen mientras el peronismo bonaerense continúa atravesado por las diferencias entre el sector referenciado en Axel Kicillof, actual presidente del PJ bonaerense, y el kirchnerismo que lidera el diputado nacional. La tensión quedó expuesta en los últimos meses en la discusión por el armado político, la conducción partidaria y el posicionamiento de los distintos espacios de cara a los próximos desafíos electorales.