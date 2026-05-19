El espacio político HECHOS atraviesa un momento de tensión luego de la salida de la diputada bonaerense María Paula Bustos, quien oficializó su regreso al bloque PRO en la Legislatura provincial.

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El movimiento político se produjo junto al alejamiento del intendente de Pergamino, Javier Martínez, que también decidió tomar distancia del armado encabezado por Santiago Passaglia y Manuel Passaglia.

Otros tiempos: Bustos y Martínez junto a Passaglia.

La incorporación de Pergamino había sido uno de los acuerdos más importantes que había logrado HECHOS durante el año pasado, en plena búsqueda de ampliar su armado en el norte bonaerense y ganar peso en la Segunda Sección Electoral.

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Pero la relación política terminó rompiéndose en medio de diferencias sobre la conducción del espacio y el manejo interno de las decisiones. Cerca de Martínez apuntaron contra el “personalismo” dentro del armado político que nació en San Nicolás.

Con este nuevo escenario, HECHOS pierde una de sus principales alianzas fuera del territorio nicoleño y queda con menor representación legislativa en la Cámara de Diputados bonaerense.

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