La actividad económica de la provincia de Buenos Aires registró una caída de 1,2% en septiembre respecto de agosto y un retroceso interanual de 0,9%, según un informe de la Gerencia de Estudios Económicos del Banco Provincia.

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“El dato de septiembre —señala— también permite completar el tercer trimestre del año, que habría cerrado con una caída de -1,6% frente al trimestre anterior. De esta manera, tras la contracción de - 0,4% registrada en el segundo trimestre, la economía bonaerense acumularía dos trimestres consecutivos de caída y se encontraría en recesión técnica.”

De acuerdo con el relevamiento, la actividad bonaerense acumuló una contracción promedio de 0,3% entre enero y septiembre de 2026, en comparación con el mismo período de 2025. Además, el nivel de actividad se ubicó 2,1% por debajo del registrado en diciembre del año pasado.

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El indicador utilizado para elaborar estas estimaciones es Pulso PBA, una herramienta de seguimiento de la actividad económica desarrollada por el Banco Provincia durante 2026. Según la entidad, el indicador permite observar con mayor frecuencia la evolución de la economía bonaerense y complementar las mediciones nacionales.

Si bien PulsoPBA está diseñado para medir específicamente la actividad económica de la provincia de Buenos Aires, el volumen y la composición de la matriz productiva bonaerense hacen que permita identificar dinámicas que guardan relación con las observadas en la economía nacional. “En ese sentido, el indicador constituye un complemento del EMAE elaborado por INDEC, aportando una lectura de alta frecuencia sobre el desempeño de la principal economía provincial del país”, indicó el Banco en un comunicado.

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Los resultados de la provincia de Buenos Aires también aportan elementos al análisis de la situación económica nacional, en un contexto de expectativas sobre una posible recesión técnica en el país.

El Instituto Nacional de Estadística y Censos (INDEC) informó una caída de 2,9% del Estimador Mensual de Actividad Económica (EMAE) en julio respecto de junio, el retroceso mensual más pronunciado desde la pandemia, según los datos consignados en la información de origen.

El desempeño de los sectores económicos

La industria manufacturera fue uno de los principales factores detrás de la caída interanual de la actividad bonaerense en septiembre, con una contracción de 2,1% respecto del mismo mes de 2025.

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También registraron resultados negativos el comercio, con una baja de 3,5%, y el sector de transporte y comunicaciones, que retrocedió 2,3% interanual.

La intermediación financiera presentó la mayor contracción relativa entre los sectores mencionados, con una caída de 8,3% interanual. Además, acumuló tres meses consecutivos de resultados negativos.

En contraste, el sector agropecuario volvió a funcionar como uno de los principales sostenes de la actividad provincial, con un crecimiento interanual de 3,5%.

También se destacaron la pesca, que registró una expansión de 19,7%, y la explotación de minas y canteras, cuyo nivel de actividad avanzó 12,4% respecto de septiembre de 2025.