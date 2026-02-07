La lista de unidad que se encamina a conducir el PJ bonaerense estará encabezada por la fórmula Axel Kicillof–Verónica Magario. De esta manera, el gobernador controla la estructura partidaria y el territorio, respaldado por intendentes y aliados que impulsaron su desembarco al frente del partido para evitar una interna con final incierto.

El proceso comenzó a delinearse en diciembre pasado, cuando el actual titular del PJ bonaerense, Máximo Kirchner, convocó a la renovación de autoridades para el próximo 15 de marzo. Desde entonces, y en medio de la puja entre el sector que responde a Cristina Kirchner y el Movimiento Derecho al Futuro (MDF) referenciado en Kicillof, se barajaron distintos escenarios, incluso la posibilidad de una elección interna cuyo desenlace generaba incertidumbre de ambos lados.

El acuerdo que terminará de cerrarse entre este sábado y el domingo definirá la composición del consejo partidario, que se firmará formalmente el domingo. Magario acompañará a Kicillof en la conducción, mientras que el kirchnerismo conservará la vicepresidencia segunda y la secretaría general. Además, el sector referenciado en Cristina Kirchner se quedará con el control del Congreso del PJ, un órgano clave que hasta ahora presidía el intendente de La Matanza, Fernando Espinoza, y que pasará a manos de Máximo Kirchner.

