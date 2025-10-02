La diputada bonaerense Belén Malaisi (UCR+ Cambio Federal) cuestionó duramente al presidente Javier Milei por haber utilizado tres aviones de las Fuerzas Armadas y recursos públicos valuados en USD 300 mil para viajar a Tierra del Fuego en el marco de la campaña electoral.

“Esta apropiación de los recursos públicos para fines electorales me parece realmente obsceno y antiético. Actitudes como estas nada tienen que ver con lo que hipócritamente pregona el Señor Milei con la famosa motosierra”, disparó la legisladora en declaraciones públicas.

El viaje se realizó el pasado 29 de septiembre, cuando el mandatario encabezó un acto en Ushuaia exclusivamente con fines proselitistas. Para ello, se utilizaron un Lear 60, un Boeing 737 y un Twin Otter de las Fuerzas Armadas, lo que implicó un costo mínimo de USD 100 mil solo en combustible por el trayecto de ida y vuelta a Buenos Aires.

Desde la Legislatura bonaerense, Malaisi presentó un proyecto de declaración en el que advirtió: “Como representantes del pueblo de esta provincia no podemos dejar de denunciar estas situaciones en un país endeudado, fracturado y necesitado de conductas éticas”.

A pesar del despliegue, el acto de Milei terminó siendo un fracaso. La caravana que encabezó no superó las 70 personas, por lo que el Presidente habló apenas dos minutos con un megáfono antes de regresar a su hotel. La actividad más destacada de la jornada fue una visita a la empresa Newsan, donde posó con trabajadores.

El viaje, además, quedó atravesado por la polémica luego de que trascendieran los presuntos vínculos del candidato a diputado bonaerense José Luis Espert con el narcotráfico, lo que generó un fuerte clima de tensión social y obligó al jefe de Estado a suspender parte de su agenda.