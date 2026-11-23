En vísperas de la sesión de la Cámara de Diputados bonaerense prevista para el miércoles, el arzobispo de La Plata, Gustavo Carrara, le envió una carta a todos los presidentes de bloque para que asistan a un encuentro en el Arzobispado de la capital bonaerense.

Ads

La cita será este martes a partir de las 14 horas, donde le expresará la “profunda preocupación pastoral y social ante el avance de la ludopatía y las apuestas online”.

Los proyectos contra las apuestas online ya tienen tres dictámenes en comisión. En la carta, Carrara apunta a que se trata de “una problemática que golpea con particular crudeza a niñas, niños y adolescentes”.

Ads

La idea del arzobispo es escuchar y conocer en qué punto está la discusión. “Consideramos prioritario acompañar en estos momentos con un ámbito de escucha”, planteó.

En la Legislatura bonaerense hay varias iniciativas. La de los diputados Micaela Olivetto y Facundo Tignanelli propone controles de identidad de los jugadores; restricciones a la publicidad; mecanismos de prevención de la ludopatía; y más herramientas contra el juego clandestino.

Ads

Puede interesarte

La Comisión de Juegos de Azar, Lotería y Prevención de la Ludopatía, que preside Olivetto, emitió tres dictámenes que ahora pasan a Legislación General. Cabe recordar que la primera reunión de comisión se había suspendido por falta de quórum, y diputados del peronismo y del PRO se cruzaron en redes sociales. Finalmente se llegó a los dictámenes y ahora la Iglesia se sube al debate para que salga una regulación en la Legislatura.

La convocatoria de Carrara se suma a un reclamo nacional. La Conferencia Episcopal Argentina (CEA) pidió a los senadores nacionales que traten el proyecto contra las apuestas online que Diputados aprobó hace dos años y que nunca llegó al recinto.

“La sociedad necesita respuestas concretas, no nuevas postergaciones”, sostuvieron los obispos. En la previa y luego de la visita del Papa León XIV, la Iglesia puso a la ludopatía adolescente entre sus prioridades, tanto en el Congreso como en las provincias.

Ads

A través de una carta abierta titulada "Es un soplo la vida... pero el bien permanece", la Comisión Ejecutiva del Episcopado advirtió sobre las consecuencias del crecimiento de las apuestas digitales entre niños, adolescentes y jóvenes, y pidió a los legisladores que actúen antes del cierre del período de sesiones ordinarias.

"Señoras y señores senadores: les solicitamos que no dejen morir este proyecto de ley. Dejarlo morir es también ser parte de esa muerte silenciosa que amenaza la vida y el futuro de tantos jóvenes", expresaron los obispos en el documento difundido este 23 de noviembre.

Cabe recordar que la iniciativa busca establecer mayores controles sobre la publicidad y promoción de plataformas de apuestas digitales, además de incorporar medidas de prevención y asistencia frente a los problemas asociados al juego. Entre sus principales disposiciones se encuentran restricciones a la publicidad de apuestas online, limitaciones a los patrocinios deportivos y medidas destinadas a impedir el acceso de menores de edad a estas plataformas.

Sin embargo, el proyecto continúa pendiente en el Senado y podría perder estado parlamentario si no es tratado antes del 30 de noviembre, lo que obligaría a reiniciar el trámite legislativo. El pasado jueves 19 de noviembre, el bloque peronista intentó acelerar su tratamiento mediante una moción en el recinto. Aunque la propuesta no prosperó, el debate quedó planteado para que se debate con o sin dictamen en la próxima sesión de la Cámara alta, prevista para este jueves.