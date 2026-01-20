La industria metalúrgica argentina cerró 2025 con una contracción acumulada de -0,9% respecto al año anterior, en un contexto de caídas generalizadas y baja utilización de la capacidad instalada. La producción está en su peor momento desde 2020, año de la pandemia.

El informe de la Asociación de Industriales Metalúrgicos de la República Argentina (ADIMRA) muestra que esta industria se mantiene en recesión y vulnerable, con descensos interanuales en la actividad y un incremento exponencial de las importaciones, sin señales claras de una recuperación a corto plazo.

En detalle, durante diciembre, el sector registró un retroceso de -7,1% en la producción, sumando ocho meses consecutivos en baja. En la comparación mensual, la actividad retrocedió -1,3%.

En términos geográficos, las provincias de Buenos Aires y Córdoba explicaron la mayor parte de la retracción de la actividad, con caídas interanuales de -9,2% y -8,6% respectivamente.

Fuente: Adimra



La entidad subrayó que la utilización de la capacidad instalada se ubicó en 44%, siendo uno de sus niveles más bajos en términos históricos.

El empleo acompañó la tendencia negativa, con una caída interanual de -2,5%, aunque se mantuvo estable respecto a noviembre.

El análisis sectorial revela que siete de los ocho principales rubros metalúrgicos finalizaron el año en descenso. Entre los sectores más afectados se destacan fundición, autopartes, bienes de capital, equipos y aparatos eléctricos, y equipamiento médico. El único segmento que mostró un leve repunte fue el de carrocerías y remolques, aunque no logró revertir la tendencia contractiva general.

La producción metalúrgica por cadena de valor presenta caídas generalizadas, con fuertes retrocesos en consumo final, construcción y automotriz; incluso minería y petróleo y gas continúan en terreno negativo.

Respecto a las expectativas empresariales, ocho de cada diez empresas no prevén mejoras en la producción para el primer trimestre de 2026. En el caso del empleo, en cambio, predomina una actitud más cautelosa. La mayoría de las empresas no prevé modificaciones relevantes en el corto plazo, aunque entre aquellas que sí esperan cambios se impone un sesgo negativo.