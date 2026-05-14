El Instituto Nacional de Estadística y Censos informó que el nivel general del Índice de precios al consumidor registró un alza mensual de 2,6% en abril de 2026, y acumuló en el año una variación de 12,3%.

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En tanto que a nivel de las categorías, los precios Regulados (4,7%) tuvieron el mayor incremento debido al aumento de transporte y electricidad. Le sigue IPC núcleo (2,3%) por el aumento en Alquiler de la vivienda y gastos conexos y en Restaurantes y comidas fuera del hogar; y los precios Estacionales (0,0%), que tuvieron subas vinculadas al cambio de temporada en indumentaria que fueron compensados con las caídas en los precios de turismo y frutas.

La división de mayor aumento en el mes fue Transporte (4,4%) como consecuencia del aumento en combustibles. La segunda división con mayor incremento fue Educación (4,2%). Las dos divisiones que registraron las menores variaciones a nivel nacional en abril de 2026 fueron Alimentos y bebidas no alcohólicas (1,5%) y Recreación y cultura (1,0%).

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Las divisiones con mayor incidencia en la variación mensual regional fueron: Alimentos y bebidas no alcohólicas en Noreste, Noroeste y Pampeana; Vivienda, agua, electricidad, gas y otros combustibles en GBA por aumento en alquileres y en electricidad, según Decreto 943/2025 y Res. 197 y 198; y Transporte en Cuyo y Patagonia.

Por otra parte se conoció que la canasta básica registró su menor suba en siete meses. Una familia tipo (cuatro integrantes) necesitó $1.469.767,89 para no ser pobre. La Canasta Básica Alimentaria (CBA), relevante para el cálculo de la Línea de Indigencia, registró una variación de 1,1% mensual, la más baja desde agosto del año pasado. Por su parte, la Canasta Básica Total (CBT) tuvo una variación de 2,5% mensual.

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#DatoINDEC

Los precios al consumidor (#IPC) aumentaron 2,6% en abril con respecto a marzo y 32,4% interanual. Acumularon un alza de 12,3% en el año. https://t.co/6OqZKRyQVV pic.twitter.com/PS9RAWS5HE — INDEC Argentina (@INDECArgentina) May 14, 2026

Tras conocerse el IPC, el ministro de Economía Luis Caputo, subrayó que “la variación en el nivel general fue la menor desde noviembre del año pasado, en tanto la inflación núcleo fue la menor desde octubre”, a través de una publicación en X.

“Si se excluye 2020, fuertemente influido por el incremento transitorio en la demanda de dinero durante la pandemia, la suba en el nivel general fue la menor para un mes de abril de toda la serie histórica que comienza en 2017”, añadió.

IMPORTANTE 3👇

La inflación de abril fue de 2,6%, la mas baja en 5 meses.



✅ El IPC Nacional registró una variación mensual de 2,6% en abril, desagregada en una suba de 2,3% en el IPC Núcleo, 4,7% en la categoría Regulados y 0% en Estacionales

✅ La variación en el nivel general… — totocaputo (@LuisCaputoAR) May 14, 2026

El presidente Javier Milei también se hizo eco de la novedad. “Retornando a la normalidad. A pesar de los intentos golpistas de la política (y sus socios del círculo rojo) y el shock externo, la inflación retoma el sendero decreciente. VLLC!”, publicó en su cuenta en X.

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