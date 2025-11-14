Los 24 senadores que resultaron electos en los comicios del 26 de octubre jurarán en sus cargos en una sesión que se realizará en la Cámara alta el 28 de noviembre de las 11. De ese modo, el Senado retomará su actividad antes del recambio que tendrá lugar en la Cámara de Diputados el 10 de diciembre.

En tanto, la ministra de Seguridad y senadora electa por La Libertad Avanza (LLA), Patricia Bullrich, se reunió este viernes con la vicepresidenta Victoria Villarruel para diagramar la agenda del Senado. Tras la cita, Bullrich planteó que Villarruel se mostró “muy colaborativa” para apuntalar la agenda del Gobierno en el Senado.

Pero a través de una publicación en su cuenta de X dejó entrever cómo será su futuro rol de jefa del bloque de La Libertad Avanza: “Es importante distinguir la construcción de una mayoría, que es tarea mía como Jefe de Bloque de La Libertad Avanza, con la función de la Presidente del Senado, que debe garantizar el orden parlamentario y el buen funcionamiento de la Cámara. En lo que viene, haré todo lo necesario para que avance la agenda que los argentinos votaron y para que el cambio que eligieron siga firme en su camino”, enfatizó.

En la reunión con la Vicepresidente Victoria Villarruel hablamos de la necesidad de encarar un trabajo institucional serio para que la agenda del Gobierno tenga un espacio claro en el Senado.



Nuestro bloque pasa de 7 a 20 senadores y debemos construir una mayoría sólida y… — Patricia Bullrich (@PatoBullrich) November 14, 2025

Vale recordar que la Vicepresidenta y Bullrich protagonizaron una fuerte polémica a través de las redes sociales en julio pasado con motivo de la sesión autoconvocada por la oposición en el Senado en la que se aprobaron el aumento a las jubilaciones, la extensión de la moratoria previsional y la emergencia en materia de discapacidad. En aquel entonces Villarruel tildó de “terrorista” a la funcionaria nacional al recordarle su pasado en Montoneros.

En las últimas declaraciones de Bullrich, no obstante, se mostró confiada en que la titular del Senado colaborará con los proyectos oficialistas.

Por su parte, Villarruel dijo a la prensa acreditada que se trató de una reunión “positiva y constructiva, en un tono muy amable”, y añadió que “siempre hubo colaboración” y que ella trabajó para que “se respete la Constitución”.

“Hablamos de los distintos proyectos de ley y de cómo va a ser el manejo del bloque de La Libertad Avanza (LLA)”, dijo la titular del Senado y añadió: “Yo también le quise comentar cómo es el manejo de la cámara, porque yo no tengo facultades como para obstaculizar o, de alguna manera, interrumpir el ejercicio parlamentario”.