El Juzgado Nacional de Primera Instancia en lo Contencioso Administrativo Federal Nº 1 de la Ciudad de Buenos Aires, a cargo del juez Enrique Alonso Regueira, rechazó la medida cautelar solicitada por Miguel Ángel Pichetto y Nicolás Massot, un pedido que buscaba suspender el artículo 154 del DNU 70/2023, el cual dispuso la derogación de la Ley de Tierras Rurales (26.737).

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La presentación judicial ocurrió tras el fallo de la Corte Suprema de Justicia, que revocó la declaración de inconstitucionalidad contra dicho artículo y calificó de ilegítimo el reclamo del Centro de Ex Combatientes Islas Malvinas La Plata (CECIM).

Al respecto, el presidente del bloque Encuentro Federal expresó su preocupación a través de la red social X: “Mientras la Justicia demora, se pueden concretar esas ventas, con grave riesgo para el patrimonio nacional. Esta decisión permite que esa situación continúe”.

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El juez Alonso Regueira rechazó la medida interina que solicitamos para suspender los efectos del DNU que permite la venta de tierras a extranjeros sin límites y le dio al Gobierno cinco días hábiles para responder antes de resolver la cautelar. Pedí reducir ese plazo a dos días. Mientras la Justicia demora, se pueden concretar esas ventas, con grave riesgo para el patrimonio nacional. Esta decisión permite que esa situación continúe. Incluso una negativa rápida permitiría acudir a las instancias superiores. Estamos frente a una situación de gravedad institucional, el rechazo de la cautelar preventiva es un indicio de la suerte que puede correr nuestra presentación. — Miguel Ángel Pichetto (@MiguelPichetto) October 5, 2026

Pichetto informó que el magistrado otorgó al Gobierno un plazo de cinco días hábiles para responder antes de emitir una resolución definitiva, aunque el legislador había solicitado reducir dicho tiempo a dos días. El diputado argumentó que la medida buscaba impedir que las compras de tierras por extranjeros se consoliden como derechos adquiridos, advirtiendo sobre la posibilidad de adquirir inmuebles ribereños o con cuerpos de agua permanentes sin restricciones.

En paralelo, legisladores de la oposición firmaron un pedido de sesión especial para el 15 de octubre con el objetivo de tratar el DNU 70/2023, además de temas vinculados a discapacidad y endeudamiento familiar. Aunque la oposición aún no cuenta con el quórum necesario para derogar el decreto, ha logrado sumar adhesiones de bloques provinciales.

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El DNU 70/2023, titulado Bases para la Reconstrucción de la Economía Argentina, fue publicado en el Boletín Oficial el 21 de diciembre de 2023. Tras su rechazo en el Senado el 14 de marzo de 2024 con 42 votos en contra, la Cámara de Diputados tiene ahora la responsabilidad de definir su vigencia definitiva o su derogación total, conforme a lo establecido por la Ley 26.122.