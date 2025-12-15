El Gobierno nacional, encabezado por La Libertad Avanza (LLA), acelera el tratamiento del Presupuesto 2026 y de la reforma laboral en el Congreso, con el objetivo de sancionar ambas leyes antes de que termine el año. Esta semana comienzan las primeras reuniones formales en Diputados y el Senado ya activó su agenda.

El debate arranca en la Cámara de Diputados, donde este lunes se conforman dos comisiones clave: Legislación Penal y Presupuesto y Hacienda. La primera quedará presidida por la diputada libertaria Laura Rodríguez Machado, mientras que la segunda estará a cargo de Alberto “Bertie” Benegas Lynch, uno de los hombres de confianza del oficialismo.

Desde allí, el Gobierno busca allanar el camino para obtener la media sanción del Presupuesto 2026, que luego deberá ser ratificada por el Senado para su aprobación definitiva.

Según la hoja de ruta del presidente de la Cámara baja, Martín Menem, el martes 16 habrá dictamen de mayoría tanto para el Presupuesto como para el proyecto de Compromiso Fiscal. Ese mismo día se realizará un plenario de comisiones para avanzar con la iniciativa de Inocencia Fiscal, que introduce cambios en el régimen penal tributario, el procedimiento impositivo y el Código Civil y Comercial.

El oficialismo tendrá 20 de los 49 integrantes en Presupuesto y Hacienda y 12 de los 35 en Legislación Penal. Con el acompañamiento de aliados, confía en repetir el escenario de noviembre, cuando logró avanzar con los dictámenes.

Negociaciones con las provincias

Antes del inicio de las sesiones extraordinarias, el Gobierno abrió una ronda de negociaciones con los gobernadores. De esos encuentros participaron representantes de la Casa Rosada, el jefe de Gabinete Manuel Adorni y el ministro del Interior Diego Santilli, dirigente bonaerense.

Sobre la mesa estuvieron los reclamos por fondos para obra pública, deudas previsionales y autorizaciones para que las provincias puedan tomar deuda. Aún quedan pendientes dos temas sensibles: el reparto de los ATN (Aportes del Tesoro Nacional) y la coparticipación del impuesto a los combustibles líquidos, cuestiones que impactan de lleno en las cuentas de la provincia de Buenos Aires.

El Senado y la reforma laboral

En paralelo, el Senado comenzará a tratar el proyecto de Modernización Laboral, impulsado por el Poder Ejecutivo. La Cámara es presidida por la vicepresidenta Victoria Villarruel, quien ya convocó a una reunión de Labor Parlamentaria para este martes 16 de diciembre.

La jefa del bloque libertario en la Cámara alta, Patricia Bullrich, empuja una sanción rápida y apunta a que la reforma sea aprobada antes del 30 de diciembre. Para eso, el oficialismo busca controlar las comisiones de Trabajo y Previsión Social y de Presupuesto y Hacienda, que quedarían bajo la órbita libertaria.

Los tiempos son ajustados por los feriados de Navidad y fin de año, pero el Gobierno confía en avanzar sin grandes modificaciones al texto original.

Entre los puntos más cuestionados, la iniciativa propone cambios en el régimen de indemnizaciones, con una reducción de la base de cálculo. Quedan excluidos conceptos como aguinaldo, vacaciones, propinas y premios, lo que generó un fuerte rechazo de la CGT y los sindicatos.

Además, el proyecto crea los Fondos de Asistencia Laboral (FAL) para financiar despidos, incorpora un banco de horas y habilita un esquema de salario dinámico, que podrá pagarse incluso en moneda extranjera o en especie.

Rechazo opositor y protestas

Desde Unión por la Patria, anticiparon un dictamen de minoría en rechazo al Presupuesto del presidente Javier Milei y la presentación de una propuesta alternativa que incluya partidas para discapacidad, el Hospital Garrahan y las universidades nacionales.

También se esperan objeciones del bloque Provincias Unidas, con legisladores vinculados a distintos gobernadores, mientras que el Frente de Izquierda ya confirmó su voto negativo.

En la calle, la tensión también crece: la CGT marchará esta semana contra la reforma laboral y ATE anunció un paro nacional, en una señal clara del conflicto que se abre entre el Gobierno y el movimiento sindical, con impacto directo en los trabajadores bonaerenses.