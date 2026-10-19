La Liga de Intendentes mantuvo este lunes una importante jornada de trabajo junto al presidente de la Unión Industrial Argentina (UIA), Martín Rappallini, y al presidente de la Unión Industrial de la Provincia de Buenos Aires (UIPBA), Alejandro Gentile.

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El objetivo fue profundizar y conocer de cerca el entramado productivo y reafirmar el compromiso con el cuidado y el desarrollo de la industria nacional y el trabajo argentino.

El encuentro tuvo lugar en el Parque Industrial de Carlos Spegazzini (partido de Ezeiza). Durante la recorrida, los intendentes destacaron la importancia de fortalecer la producción argentina, acompañar a quienes invierten y generan valor y defender el trabajo como motor del desarrollo.

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En ese sentido, remarcaron el rol estratégico de la provincia de Buenos Aires como uno de los principales motores productivos del país y la necesidad de impulsar políticas que promuevan la actividad industrial, la articulación regional de las industrias asi cómo entre los sectores privado y público y la generación de empleo.

Frente a un contexto que presenta importantes desafíos para la industria nacional, la Liga reafirmó su compromiso con el desarrollo productivo, el sostenimiento de las fuentes de trabajo y la construcción de un modelo de país que priorice la producción nacional, el trabajo y las oportunidades para los argentinos.

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La Liga de Intendentes está integrada por Federico Achával (Pilar), Federico Otermín (Lomas de Zamora), Gastón Granados (Ezeiza), Federico Susbielles (Bahía Blanca), Esteban “Tito” Sanzio (Baradero), Marisa Fassi (Cañuelas), Juan Pablo García (Dolores), Gustavo Menéndez (Merlo), Mariel Fernández (Moreno), Hernán Arranz (Monte Hermoso), Juan de Jesús (La Costa) y Nicolás Mantegazza (San Vicente).

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