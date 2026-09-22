La diputada nacional Marina Salzmann, referente del Frente Renovador e integrante del bloque Unión por la Patria, lanzó una junta de firmas para reclamar la reactivación de las obras de la Autopista Presidente Perón.

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La iniciativa busca sumar el respaldo de vecinos y organizaciones de los municipios alcanzados por la traza y reclamar al Gobierno nacional definiciones sobre el futuro de una obra proyectada para mejorar la conexión vial del Área Metropolitana de Buenos Aires.

La Autopista Presidente Perón no figura en el Presupuesto 2027 y no pensamos quedarnos de brazos cruzados. Lanzamos la campaña de firmas #TERMINENLAPERON. Te sumas? https://t.co/5CIFNByV9H pic.twitter.com/yMj6zUcVaJ — Marina Salzmann (@marinadorotea) September 22, 2026

El reclamo tiene como antecedente un proyecto de resolución presentado por Salzmann en marzo de este año en la Cámara de Diputados, mediante el cual solicitó información oficial sobre el estado de la autopista y los motivos de la paralización de los trabajos.

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Según los datos incluidos en aquella presentación, a marzo de 2026 el tramo comprendido entre la Ruta Provincial 53 y la Autovía 2 registraba apenas un 2% de avance. En otro sector de la traza, en cambio, la ejecución alcanzaba el 95%, aunque todavía no podía ponerse completamente en funcionamiento debido a la falta de obras complementarias y condiciones de seguridad.

La Autopista Presidente Perón fue proyectada para conectar 12 municipios y beneficiar a más de 12 millones de personas, de acuerdo con los datos difundidos por la legisladora.

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En su proyecto legislativo, Salzmann reclamó conocer el nivel de avance de los distintos sectores, las previsiones oficiales para continuar los trabajos y las decisiones adoptadas por el Gobierno nacional respecto de una infraestructura considerada estratégica para la circulación y la conectividad del Conurbano.

Ahora, mediante la junta de firmas, la diputada busca trasladar el reclamo también al plano ciudadano y sumar adhesiones para exigir respuestas sobre los pasos previstos para completar y poner en funcionamiento la autopista.