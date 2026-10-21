La diputada nacional Vanesa Siley, oriunda de Mercedes y referente de Unión por la Patria, pidió este miércoles tratar de manera urgente la derogación del Fondo de Asistencia Laboral (FAL), creado por la reforma laboral impulsada por el Gobierno de Javier Milei. Durante la sesión en la Cámara de Diputados, advirtió que el mecanismo podría reducir los recursos destinados al sistema previsional y poner en riesgo el financiamiento de las jubilaciones.

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La legisladora solicitó un apartamiento del reglamento para habilitar el tratamiento del expediente 4963, que propone derogar el título de la ley de reforma laboral referido al FAL. En su exposición, cuestionó que los recursos que actualmente se destinan al sistema de seguridad social puedan derivarse a un fondo destinado a cubrir indemnizaciones por despido.

“Lo que nosotros venimos a plantear en el expediente 4963 es la derogación completa de este título dos del FAL”, sostuvo Siley ante sus pares.

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La diputada argumentó que la situación de las cuentas públicas y la caída del empleo registrado agravan el escenario. Según afirmó, la recaudación de impuestos que contribuyen al financiamiento previsional, como el IVA, el impuesto al cheque y los tributos sobre los combustibles, acumula tres meses consecutivos de caída. También mencionó una pérdida de más de 400.000 puestos de trabajo registrados.

⚠️NO VAN A PODER PAGAR LAS JUBILACIONES A los diputados y diputadas que votaron la barbaridad que fue la creación del Fondo de Asistencia Laboral este año: ¿me quieren explicar cómo vamos a pagar las jubilaciones el año que viene? ¿Y las nuevas jubilaciones? Si cae la recaudación, hay menos trabajadores registrados y van a timbear los aportes de los trabajadores, ¿qué piensan hacer cuando entre en vigencia? Pedimos el apartamiento del reglamento para tratar la derogación del Fondo de Asistencia Laboral, el caballo de Troya de la reforma laboral para avanzar sobre el sistema previsional solidario que hoy tenemos. Porque, finalmente, cuando la plata no esté, van a terminar tocando la fórmula de movilidad, subiendo la edad jubilatoria y denunciando que el sistema es inviable. Siempre es el trabajador quien pone el cuerpo, la plata y su futuro a disposición de estos proyectos de gobierno. ANTES DE QUE ENTRE EN VIGENCIA, HAY QUE DEROGARLO. — Vanesa Siley (@Vsiley) October 21, 2026

La advertencia por las jubilaciones

Siley sostuvo que la implementación del FAL podría implicar una retracción de entre 2.000 y 3.000 millones de dólares anuales en los recursos del sistema, según las estimaciones que citó durante su discurso.

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“¿Me quieren explicar ustedes cómo vamos a pagar las jubilaciones el año que viene o cómo se va a aplicar y respetar la fórmula de movilidad jubilatoria de aumento cada tres meses según IPC?”, planteó.

En ese sentido, advirtió que la falta de recursos podría abrir una discusión sobre eventuales cambios en la fórmula de movilidad jubilatoria o en la edad de retiro. Se trata de un escenario que la legisladora presentó como una consecuencia posible de la puesta en marcha del fondo, no de una decisión ya adoptada por el Gobierno.

“Si cada vez hay menos trabajadores que aporten al sistema y ahora se le va a generar una retracción”, sostuvo, el Congreso debería fortalecer el financiamiento previsional en lugar de reducirlo.

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La diputada también cuestionó que el FAL se destine a cubrir indemnizaciones por despidos y lo calificó como un posible antecedente de futuras reformas al sistema jubilatorio.

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La entrada en vigencia del FAL

Durante su intervención, Siley recordó que el Gobierno prorrogó la entrada en vigencia del fondo y mencionó el decreto 1228, que modificó el cronograma previsto para su implementación. Según explicó, el mecanismo comenzaría a regir en diciembre.

La legisladora señaló que existen otros proyectos presentados por integrantes de su bloque para derogar el FAL y reclamó que la Comisión de Trabajo avance con su tratamiento. También mencionó gestiones realizadas junto al diputado Sergio Palazzo para que el tema sea incorporado a la agenda parlamentaria.

“Siguen sin escucharnos”, cuestionó al reclamar una discusión urgente sobre el impacto del fondo en la seguridad social.

El pedido de Siley se formuló en medio de una extensa sesión en Diputados, que incluye proyectos sobre propiedad privada, emergencia en discapacidad y endeudamiento familiar, entre otras iniciativas.

La diputada pidió que sus pares habilitaran el tratamiento de la derogación del FAL mediante un apartamiento del reglamento.