"No importa el nombre del Ministro, nos importa el plan y nunca hubo plan. No importa quién asume, nos importa si habrá plan económico o un año y medio más de improvisación", disparó la ex Gobernadora bonaerense y actual Diputada Nacional María Eugenia Vidal.

Por su parte, la titular del PRO, Patricia Bullrich, indicó: "La interna del Gobierno ha dado un nuevo paso en la disolución del Estado, cruzado por un conflicto del oficialismo donde ambos, presidente y vicepresidenta, están destruyendo la Argentina. La guerra del peronismo no puede desviar nuestro objetivo de cambio".

En tanto, el Diputado Nacional por la Provincia, Diego Santilli, lanzó: "La renuncia de Guzmán es un capítulo más de la irresponsabilidad de Alberto y Cristina. Un gobierno sin rumbo que sigue destruyendo el presente y el futuro de los argentinos".

Asimismo, Javier Milei sentenció: "Mientras Alberto Fernández alardea por el crecimiento económico, Guzmán renuncia. Lo hace en medio de una situación donde la falta de oportunidades y la inflación que crece de una manera descontrolada, derivan en mayor pobreza. Existe la salida pero requiere de pericia, reputación y coraje para implementarlo. De la mano del liberalismo vamos a salir de esta miseria. Podemos hacerlo".

A su vez, el presidente del bloque de la UCR en la Cámara de Diputados, Mario Negri, expresó: "Hace tiempo que vengo advirtiendo que el gobierno está en un tobogán. La salida de Guzmán lo corrobora. Este es un momento de máxima tensión. El Presidente, Cristina Kirchner y todo el FdT deben poner cordura y actuar con responsabilidad para alejar a la Argentina del abismo".

Por su lado, el legislador Cristian Ritondo, manifestó: "Alberto le tenía tanto miedo al discurso de CFK que echó a Guzmán en el medio para cortar la transmisión".